戰火燒到約旦河西岸！父子參加葬禮遇襲亡　2少年遭以軍槍殺

▲巴勒斯坦民眾在約旦河西岸與以軍爆發衝突。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以巴致命衝突還在持續，如今戰火燒進約旦河西岸（West Bank），就在19日，一對父子檔開車前往4名巴勒斯坦人葬禮的路上，遭到武裝定居者開火射擊，送醫傷重不治。另據路透消息，巴勒斯坦兩名分別為15歲及17歲的學生命喪以色列軍隊槍下。

CNN報導，有4名巴勒斯坦人在約旦河西岸遭到以色列定居者槍殺，62歲男子瓦迪（Ibrahim Wadi）帶著24歲兒子艾哈邁德（Ahmad）開車外出，準備參加這4人的葬禮。沒想到途經那不魯斯以南的小型村莊庫斯拉（Qusra）時，父子倆成為武裝定居者攻擊的對象，遭開火掃射。依據家屬的說法，兩人被送至附近醫院之後不久，便傷重不治。

庫斯拉首長哈尼奧德赫（Hani Odeh）向CNN透露，這些定居者是在以色列警察保護下自由活動，儘管已經事前通知以色列國國防部政府領土活動協調處（COGAT），他與這對父子檔都會去參加這場葬禮，也遵循以色列所指示「可避開當地定居者」的指定路線，但仍驚訝發現改道路線上出現多名定居者，這些人最終槍殺瓦迪和艾哈邁德。

在哈瑪斯突襲以色列之後，以色列發動報復性空襲反擊，還威脅地面進攻加薩。在此之際，約旦河西岸緊張情勢正在加劇，巴勒斯坦人與以色列軍隊與定居者爆發衝突事件頻傳。

路透報導，就在18日，巴勒斯坦當局發聲明表示，以色列軍隊在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）附近開槍打死2名才15歲與17歲的少年。這份聲明並未提供更多細節，但依據居民的說法，兩名少年中彈的當下，企圖放火燃燒輪胎，抗議以色列。針對這起事件，以軍僅表示正在調查此案。

CNN指出，巴勒斯坦衛生機構稱，自哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊以來，約旦河西岸至少61人死亡，包括孩童，另有超過1250人受傷。