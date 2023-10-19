　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰火燒到約旦河西岸！父子參加葬禮遇襲亡　2少年遭以軍槍殺

▲▼ 巴勒斯坦民眾在約旦河西岸與以軍爆發衝突（圖／路透）

▲巴勒斯坦民眾在約旦河西岸與以軍爆發衝突。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以巴致命衝突還在持續，如今戰火燒進約旦河西岸（West Bank），就在19日，一對父子檔開車前往4名巴勒斯坦人葬禮的路上，遭到武裝定居者開火射擊，送醫傷重不治。另據路透消息，巴勒斯坦兩名分別為15歲及17歲的學生命喪以色列軍隊槍下。

CNN報導，有4名巴勒斯坦人在約旦河西岸遭到以色列定居者槍殺，62歲男子瓦迪（Ibrahim Wadi）帶著24歲兒子艾哈邁德（Ahmad）開車外出，準備參加這4人的葬禮。沒想到途經那不魯斯以南的小型村莊庫斯拉（Qusra）時，父子倆成為武裝定居者攻擊的對象，遭開火掃射。依據家屬的說法，兩人被送至附近醫院之後不久，便傷重不治。

▲▼ 巴勒斯坦民眾在約旦河西岸與以軍爆發衝突（圖／路透）

庫斯拉首長哈尼奧德赫（Hani Odeh）向CNN透露，這些定居者是在以色列警察保護下自由活動，儘管已經事前通知以色列國國防部政府領土活動協調處（COGAT），他與這對父子檔都會去參加這場葬禮，也遵循以色列所指示「可避開當地定居者」的指定路線，但仍驚訝發現改道路線上出現多名定居者，這些人最終槍殺瓦迪和艾哈邁德。

▲▼ 巴勒斯坦民眾在約旦河西岸與以軍爆發衝突（圖／路透）

在哈瑪斯突襲以色列之後，以色列發動報復性空襲反擊，還威脅地面進攻加薩。在此之際，約旦河西岸緊張情勢正在加劇，巴勒斯坦人與以色列軍隊與定居者爆發衝突事件頻傳。

路透報導，就在18日，巴勒斯坦當局發聲明表示，以色列軍隊在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）附近開槍打死2名才15歲與17歲的少年。這份聲明並未提供更多細節，但依據居民的說法，兩名少年中彈的當下，企圖放火燃燒輪胎，抗議以色列。針對這起事件，以軍僅表示正在調查此案。

CNN指出，巴勒斯坦衛生機構稱，自哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊以來，約旦河西岸至少61人死亡，包括孩童，另有超過1250人受傷。

►哈瑪斯衝進家裡！10歲女孩「目睹媽被槍殺」求救鄰居　心碎對話曝
►被點名轟炸醫院真凶　「伊斯蘭聖戰」實力僅次哈瑪斯！終極目標曝
►以色列「幼兒園遭血洗」心痛畫面曝！　地上全是拖行血跡

ET快訊
快訊／7寶爸也被爆！「領身障手冊」登山下海伏地挺身
有洋蔥！壯年男「名字說不出口」迷路　妻奔派出所相擁：沒事了
加薩醫院誰轟的？　襲擊前20秒畫面曝光
20歲文大生撞違規海神亡　父母北上悲痛認屍
快訊／雙職籃合併？　錢薇娟：明年大家期待的會發生
「畢旅團爆貴」被質疑水很深！　旅行業者全說了
探監炸鞭炮為老公慶生！　人妻錄影PO網示愛慘了
快訊／蕭敬騰今結婚！　絕美婚紗照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／英首相蘇納克抵達以色列！　現身機場畫面曝光

美海軍宣布　派第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」赴東地中海

加薩醫院誰轟的？襲擊前20秒畫面曝光　火箭彈「空中突轉向」爆炸

死亡直播！男想「重生」二次受洗　當場蒙主寵召溺斃沒人發現

戰火燒到約旦河西岸！父子參加葬禮遇襲亡　2少年遭以軍槍殺

哈瑪斯、真主黨挖地道　外觀「和北韓激似」！金正恩恐背後下指導棋

哈瑪斯衝進家裡！10歲女孩「目睹媽被槍殺」求救鄰居　心碎對話曝

男半裸陳屍在地上被當「萬聖節裝飾」　工人在屍體周圍繼續除草

誤以為「手中水槍」是真槍！　13歲男童遭警察上銬逮捕

狂逛200間好市多！美夫妻最愛「台灣1紀念品」　曝10大驚人內幕

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

3孩組「滅蟑小隊」穿梭巷弄　一晚狂踩14隻化身全村希望

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

吳姍儒自豪「私密處自體發光」　曝「老公幫保養」害羞：我好熱喔～

阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

永靖公所遷墓未蓋廟卻種電　村民找孝女白琴「哭回鄉長」

碰瓷伯撞車搖晃4秒才倒地　連騙8人賺2500元↑遭收押

快訊／英首相蘇納克抵達以色列！　現身機場畫面曝光

美海軍宣布　派第六艦隊指揮艦「惠特尼山號」赴東地中海

加薩醫院誰轟的？襲擊前20秒畫面曝光　火箭彈「空中突轉向」爆炸

死亡直播！男想「重生」二次受洗　當場蒙主寵召溺斃沒人發現

戰火燒到約旦河西岸！父子參加葬禮遇襲亡　2少年遭以軍槍殺

哈瑪斯、真主黨挖地道　外觀「和北韓激似」！金正恩恐背後下指導棋

哈瑪斯衝進家裡！10歲女孩「目睹媽被槍殺」求救鄰居　心碎對話曝

男半裸陳屍在地上被當「萬聖節裝飾」　工人在屍體周圍繼續除草

誤以為「手中水槍」是真槍！　13歲男童遭警察上銬逮捕

狂逛200間好市多！美夫妻最愛「台灣1紀念品」　曝10大驚人內幕

賴清德5策略打造淨零社會　學者蔡明芳：提升產業韌性

7寶爸也被爆！「領身障手冊」還登山下海伏地挺身　衛生局回應了

偷天換日「50元變10元」奧客誣找錯錢　屏東倒楣飲料店PO網控訴

賴清德駁曾求見柯文哲　與會者還原2015餐敘過程：誰求見誰很清楚

新店碧潭1女落水！民眾拉上岸CPR送醫恢復心跳　身分待查

虎航班機「訊號異常」返回澳門維修　受延誤取消航班一次看

韓網熱門／被稱為「男友照之神」的偶像！　粉絲急呼：快把他IG藏起來

手臂狀況很好！　薛茲爾：只是犯了一些錯誤

台AV女優「偏酒店妹」等級太低！他揭片商消失4原因：男優私生活不乾淨

王毅：日本對華認知明顯倒退　在「台灣問題」頻越線

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

男海邊撿到灰鵝卵石　竟是23萬稀寶

便宜又沒罪惡感　Airbnb成偷情男女首選

美國「1票否決」安理會以巴停火協議

以色列幼兒園遭血洗　心痛畫面曝光

白宮：加薩醫院500死應是「哈瑪斯盟友」犯下

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

即／法國7機場收炸彈威脅　恐攻警戒升至最高

拉法關卡遭「夜襲」20死　學校被炸畫面曝

驚悚28秒！馬國幼童遭甩出車外挨撞2次

普丁隨扈提「核按鈕手提箱」　罕見畫面曝

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

拜登：以色列允援助從埃及進加薩

哈瑪斯「飛彈誤射」秘密音檔曝！加薩醫院500死

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯、真主黨挖地道　外觀「和北韓激似」

哈瑪斯、真主黨挖地道　外觀「和北韓激似」

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯針對以色列發動大規模突襲，以國軍隊旋即派遣坦克、戰車包圍加薩，隨時準備好展開地面作戰，不過以軍勝敗的關鍵，恐怕取決哈瑪斯所挖掘、長達500公里的地下隧道。南韓軍方透露，他們發現哈瑪斯所挖掘的地下隧道，在外觀和特徵上與北韓（朝鮮）高度相似。

以巴衝突與7有關？　逢七必變的循環

以巴衝突與7有關？　逢七必變的循環

傳真主黨組5000人敢死隊　擬進攻以色列

傳真主黨組5000人敢死隊　擬進攻以色列

英特種部隊擬助陣以軍解救哈瑪斯人質

英特種部隊擬助陣以軍解救哈瑪斯人質

以媒：軍隊已完成調度　隨時地面攻擊加薩

以媒：軍隊已完成調度　隨時地面攻擊加薩

關鍵字：

約旦河西岸以巴衝突以色列巴勒斯坦以軍

讀者迴響

熱門新聞

網紅7寶媽慘了　陳其邁：所有檢舉依法徹查

獨／汽車集團小公主　為愛變賣亡父名表

阿嬤病逝！大伯全家堅持玩日本：遺體先冰1個月

突胸悶掛急診…26歲男「血管全塞死了」！

LuxyGirls挨罵「穿這麼誇張」隊長開嗆了

台積電員工倒下　工程師揭5黑暗面

被嗆整形後變跩　志祺七七道歉：24年都不自信

嘉義6寶爸驚覺「子女都無血緣關係」怒告敗訴

陳妍希不是本名！

7寶媽「非法導購醫材」恐挨罰600萬

與王品同天生日用餐免費！

「廢物轉綠能」是假的　歐司瑪涉吸金

小學畢旅收8200元 　雄中校長神回被讚翻

快訊／孫可芳懷孕了！

吃迴轉壽司「狂點整桌」都不吃！店員也傻眼

更多

最夯影音

更多
德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難
黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

3孩組「滅蟑小隊」穿梭巷弄　一晚狂踩14隻化身全村希望

3孩組「滅蟑小隊」穿梭巷弄　一晚狂踩14隻化身全村希望

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

國民姑姑王薇君幫太魯閣號亡者找回頭蓋骨 氣官員只會說「感同身受」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面