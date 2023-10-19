畫面曝光！男開車突然衝到人行道上　「5人瞬間被噴飛」1女死亡

▲車子一瞬間撞倒5人。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦發生一起嚴重車禍，一名男子突然開車衝上人行道，朝街上人群衝撞，一口氣撞倒5人，並且拖行一名女子，肇事完便開車離開，事件導致一名23歲女子死亡，4人重傷送醫。

事件18日下午4時左右發生在芒格洛爾市(Mangaluru) Mannagudda區一個十字路口，路上監視器拍到，一群行人走在人行道上時，一輛白色轎車突然從後方衝撞，當場將5人撞飛。

白色轎車撞倒多名路人後，車速完全沒有減慢，導致一名女路人被輾壓在車底下，附近還有一名女路人試圖躲避車輛，但閃避不及仍被撞倒，白色轎車後來撞上路旁電線杆，車後還拖行了一名女子。

恐怖事故發生後，許多民眾趕緊上前幫忙被撞傷者。警方表示，被撞的5名受害者全是女性，包含3名婦女與2名少女，其中23歲女子魯帕許里(Roopashri)在事故中身亡。53歲司機巴爾德夫(Kamalesh Baldev)第一時間肇事逃逸，後來在父親的陪同下前往警局自首，案件正在調查中。