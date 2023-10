畫面曝光！男開車突然衝到人行道上　「5人瞬間被噴飛」1女死亡

▲車子一瞬間撞倒5人。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

印度卡納塔卡邦發生一起嚴重車禍,一名男子突然開車衝上人行道,朝街上人群衝撞,一口氣撞倒5人,並且拖行一名女子,肇事完便開車離開,事件導致一名23歲女子死亡,4人重傷送醫。

事件18日下午4時左右發生在芒格洛爾市(Mangaluru) Mannagudda區一個十字路口,路上監視器拍到,一群行人走在人行道上時,一輛白色轎車突然從後方衝撞,當場將5人撞飛。

白色轎車撞倒多名路人後,車速完全沒有減慢,導致一名女路人被輾壓在車底下,附近還有一名女路人試圖躲避車輛,但閃避不及仍被撞倒,白色轎車後來撞上路旁電線杆,車後還拖行了一名女子。

恐怖事故發生後,許多民眾趕緊上前幫忙被撞傷者。警方表示,被撞的5名受害者全是女性,包含3名婦女與2名少女,其中23歲女子魯帕許里(Roopashri)在事故中身亡。53歲司機巴爾德夫(Kamalesh Baldev)第一時間肇事逃逸,後來在父親的陪同下前往警局自首,案件正在調查中。

#Karnataka: Shocking Hit & Run In Mangaluru#Speedingcar runs over pedestrians, car driver goes on rampage & mows down 5 young girls. 1 killed & 4 severely injured



Accused surrenders at police station, driver taken into custody. | @Thoyajakshi1 reports pic.twitter.com/eW7qObjsgs