戰時零容忍！以色列開嗆：把支持加薩示威者「送進加薩」

▲沙巴泰強硬表示，應該要把那群支持加薩的人送進加薩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以巴戰火還在持續中，迄今釀成雙方至少4000人喪命。以色列警政署長沙巴泰（Kobi Shabtai）表示，以色列將對支持巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯的示威活動採取零容忍措施，若聲援支持加薩，就應該把這些人送進加薩地區。

以色列時報報導，沙巴泰上述這番言論是17日在以色列警方的阿拉伯語TikTok平台一段影片中提及，但直到18日才被廣泛報導。

沙巴泰在影片中表示，對任何煽動行為都將採取零容忍措施，也不會批准示威活動，以色列如今處於戰爭狀態，不容許任何人來試探底線，「無論誰想成為以色列公民，我們都歡迎，任何想要認同加薩的人也歡迎，我們會把這些人送上巴士，把他們送到那裡，幫助他們抵達（加薩）。」

就在18日，以色列警方在北部港口城市海法（Haifa）驅散一場支持加薩的未經批准集會，總計6人落網。

以色列警方發言人里維（Eli Levy）表示，自10月7日以來，以色列已有63人因涉嫌支持或煽動恐怖活動遭逮捕。警方18日也表示，正透過社群媒體尋找支持哈瑪斯以及其7日對以色列發動致命突襲的阿拉伯裔以色列人。