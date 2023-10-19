拜登19日白宮發表演說　將提及「以色列、烏克蘭」援助

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登出訪以色列後，預計19日將於白宮橢圓辦公室發表演說，演說內容將涉及繼續向烏克蘭和以色列提供援助。知情官員透露，拜登將證明「放棄和不作為所造成的成本會更高」。

根據CNN報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中指出，拜登計畫於美東時間19日晚間8時（台灣時間19日上午8時）於白宮橢圓辦公室發表演說，演說內容將談到以巴衝突和烏俄戰爭。白宮2名官員透露，拜登將證明「放棄和不作為所造成的成本會更高」。

拜登18日結束訪問以色列的行程後返回華府，他訪以期間指出，親自前往特拉維夫的目的是表達對關鍵盟友的支持，並強調向加薩走廊提供人道主義援助的必要性；拜登返美途中也在空軍一號上與埃及總統通話，目前埃及已同意運送物資的車隊進入加薩。

事實上，在拜登發表演說前夕，白宮要求國會撥款1000億美元向烏克蘭、以色列、台灣和美墨邊境地區提供援助；拜登所提出的論點是，在世界處於轉折點之際，支持烏克蘭和以色列事關美國國家安全。

目前美國社會對於各地衝突的看法不一，根據CNN最新民調顯示，幾乎所有的美國民眾對於以色列表示同情，但在美國參與的正確程度上沒有明確共識，有35％的人認為美國提供了正確的援助，但另外36％的人則不確定。美國長期以來都向以色列提供安全援助，依照一項長達10年的備忘錄，以色列每年約可獲得美方40億美元的援助。

相比之下，美國民眾對烏克蘭戰爭的支持度明顯下降，根據CNN在8月進行的民調顯示，有55％的受訪者認為，國會不應該再援助烏克蘭更多資金。美國黨派間對於烏克蘭的支持也出現分歧，有近四分之三的共和黨人反對給予烏克蘭更多資金，而有62％的民主黨人表達支持。

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