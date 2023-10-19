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以色列否認轟加薩醫院　秀出爆炸後空拍照：「彈坑太小」不是我

記者葉睿涵／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日發生致命爆炸，造成417人死亡。哈瑪斯當即指責以色列策劃了這起「蓄意的空襲」，但以色列18日秀出無人機在加薩醫院爆炸一天後拍到的畫面，直指爆炸是巴勒斯「伊斯蘭聖戰組織」武裝分子「發射火箭彈失敗」後所致。

據CNN報導，以色列指出，伊斯蘭聖戰組織的火箭彈發射失敗，導致火箭彈掉落醫院停車場發生爆炸，「影片顯示，出現在加薩醫院附近的彈坑與空襲造成的完全不一樣，而且醫院周圍的建築也沒有受損，進一步證明了以軍並沒有襲擊相關地區」。

半島電視台一段面向東方的直播畫面顯示，加薩以南方向在當地17日晚間6時59分射出了一枚火箭彈。砲彈被射出後，先是伴隨著呼嘯聲朝雲霄直衝。不久後，砲彈出現2次閃光，然後突然轉向在加薩上空炸開。影片無法看出火箭彈最後究竟落在了何處，但阿里阿拉伯醫院的方向卻在數秒後發出閃光，明顯是發生了爆炸事故。

截至目前為止，媒體暫時無法確定加薩醫院的爆炸是否與這枚砲彈有關，更無法獨立證實爆炸的責任歸屬，但BBC將爆炸現場與阿里阿拉伯醫院的衛星照對比後，確認爆炸應該是發生在醫院的院子裡，周圍的建築沒有受到重大破壞，而且現場畫面也可見，醫院在爆炸後留下了燒焦的痕跡，院子裡的汽車也被燒毀。

BBC採訪的6位專家中，有3人認為這起爆炸與以色列典型的大規模空襲不同。美國范德比爾特大學（Vanderbilt）助理教授甘農（J Andres Gannon）指出，加薩醫院發生的地面爆炸規模不大，懷疑是火箭彈燃燒後剩餘的燃料所致，而非彈頭爆炸引起的。

他指出，「我無法從畫面確定飛彈是否擊中了預定目標，但天空中的閃光可能代表著發射物是一枚發動機過熱導致停工的火箭彈」。英國皇家聯合研究所（RUSI）的布朗克（Justin Bronk）也認同甘農的看法，表示爆炸可能是火箭彈發射失敗、擊中停車場，導致燃料和推進劑起火造成的。

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