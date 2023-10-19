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傳真主黨組5000人敢死隊！　擬進攻以色列發動大規模戰爭

▲▼ 黎巴嫩真主黨武裝成員。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為黎巴嫩真主黨武裝成員。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯爆發激烈戰火之際，也在北部邊界和黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）隔空交火。外傳黎巴嫩組織一支5000人的敢死隊，擬效仿哈瑪斯對以色列發動大屠殺，並占領加利利。

綜合鏡報、東網等報導，這支敢死隊名為「拉德萬旅」（Radwan Brigade），接受的是伊朗革命衛隊特訓，成員擁有多種戰鬥專長，已於今年5月起展開演練當初哈瑪斯海陸空滲入以色列擄走人質的行動，要經黎巴嫩帶往伊朗。

另外依據政治新聞網Politico取得消息，哈瑪斯駐黎巴嫩高層17日宣稱，哈瑪斯與真主黨正密切協調戰爭下一階段行動，提出第二戰線的可能性，也提及真主黨已經做好發動大規模戰爭的準備。

▲▼ 2023年10月18日，黎巴嫩首都貝魯特，在美國大使館附近有一名示威者在與黎巴嫩軍隊發生衝突時，揮舞巴勒斯坦國旗。（圖／CFP）

▲在黎巴嫩首都貝魯特，一名示威者揮舞巴勒斯坦國旗。（圖／CFP）

哈瑪斯在黎巴嫩首都貝魯特的政治負責人哈迪（Ahmed Abdul-Hadi）指出，哈瑪斯7日的突襲行動並未事先通知真主黨，但哈瑪斯與真主黨之間正展開全面合作。

哈迪說，以色列對加薩的地面進攻將是促使真主黨參與衝突的關鍵因素之一，「真主黨不會理會任何反對它參戰的威脅，將無視要求其置身事外的警告，真主黨是否參戰的決策時機點，與以色列升高情勢、地面實際情況有關，特別是如果以色列企圖從地面進入加薩。」

哈迪強調，真主黨已經在邊境衝突中表明不會避戰，「真主黨說了不會袖手旁觀，證據就是真主黨已經在黎巴嫩南部邊境發動攻擊……他們說已經做好打一場大戰的準備，如果以色列越線，將對以色列發動全面攻擊。」

▼ 以色列與黎巴嫩邊境近期發生多場衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以色列、黎巴嫩邊境衝突。（圖／達志影像／美聯社）

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