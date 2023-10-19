海中「男抱女上下晃動」被抓包！一旁小孩戲水　近距離目睹18禁

▲哥倫比亞男女在海中擁吻「激情晃動」。（圖／翻攝自社群平台X）

記者張寧倢／編譯

哥倫比亞島嶼度假海灘日前有一對男女，被拍到在海中激烈擁吻，還疑似做出18禁的性愛動作，完全不管旁邊還有一堆家庭遊客，父母帶著年幼的孩子在戲水，誇張行為也被拍下來上傳到網路社交媒體。

根據每日星報報導，事發在哥倫比亞羅薩里奧群島（Rosario Islands）的喬隆（Cholon）地區，這對身分不名的男女在美麗湛藍的海水中擁吻，雖然下半身藏在水下無法看見，但可以看到兩人越吻越激烈，女方的身體似乎隨著海浪在上下擺動，充滿情慾的姿勢，令人不禁懷疑兩人是在公然進行性行為。

En Cartagena una pareja fue captada haciendo ‘el delicioso’ en pleno Cholón, con niños presentes. pic.twitter.com/LeSpmgydpp — Momentos Virales (@momentoviral) October 17, 2023

令人更傻眼的是，旁邊不只有一艘遊船，還有許多家庭出遊的旅客，帶著未成年孩童游泳玩水，看起來與這對男女只有幾公尺遠，等同讓孩子近距離目睹18禁場面。報導稱，事件不僅引起當地人譴責，多數網友都憤怒表示，「怎麼沒人檢舉他們？」、「這不是尊重或謹慎的問題，這應該受到譴責」、「可以看到那裡還有小孩」。

報導未提及警方事後是否介入調查，但也有少數網友認為不必太嚴厲批評，「他們總是給我們看戰爭場面，為什麼不能給我們一點愛呢？這世界需要更多的愛，少一點戰爭。」