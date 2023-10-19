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狂逛200間好市多！美夫妻最愛「台灣1紀念品」　曝10大驚人內幕

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲大衛和蘇珊最愛逛好市多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售許多種類的優惠商品，吸引消費者前去採購。美國一對夫妻就是好市多的超級粉絲，只要到陌生的地方，就一定會逛當地的好市多，其中有幾樣最愛的紀念品，包括在台灣買到的「蘇格蘭威士忌」，他們今年甚至出書，分享關於好市多10個令人驚訝的內幕。

據《每日郵報》報導，大衛（David）和蘇珊（Susan Schwartz）非常喜歡逛好市多，只要一到新的地方，就會把當地的好市多當作旅行的第一站。在過去7年時間，他們造訪了14個國家，逛了超過200間好市多。他們透露，環遊世界期間不會去參觀任何旅遊景點，「我們去了巴黎，沒有參觀任何的博物館，只有去好市多，我朋友都很難理解這一點」，僅有到中國時「破例」去了萬里長城。

蘇珊分享，去不同國家的好市多也可以帶回特別的紀念品，目前最喜歡的是瑞典某分店的「愛麗絲夢遊仙境茶壺」，還有在台灣買到的「蘇格蘭威士忌」。這些物品都被他們帶回紐約的公寓存放，「我們家現在就像是好市多倉庫」。

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲大衛和蘇珊最愛逛好市多。（示意圖／達志影像／美聯社）

大衛和蘇珊不願意透露這趟旅行的費用，僅說「雖然昂貴但值得」。而回到美國後，2人也將在各國好市多的經歷整理成書《好市多的樂趣：從頭到尾的尋寶之旅》 ，向眾人分享逛好市多的樂趣，書中更寫了好市多10個令人驚訝的事情。

►關於好市多的十大令人驚訝事實

一、好市多售價4.99美元（約新台幣161元）的烤雞從烤箱出爐後，保鮮期只有2小時，超過時間會從貨架上被拿掉，並有其他用途。

二、在2022年，好市多會員每周購買價值超過30萬美元（約新台幣971萬元）的腰果。

三、好市多永遠不會調漲1.50美元（約新台幣48元）熱狗和氣泡水的價格。從1985年以來，價格從未改變過，高層一再發誓永遠不會漲價。

四、美國好市多會員的平均年齡在54歲左右，家庭年收入在10萬美元（約新台幣323萬元）以上。

五、冰島75%的人口是好市多會員。

六、好市多每年賣了超過600萬個南瓜派，但只有在9月至12月期間。

七、好市多於1999年才開始接受信用卡。

八、好市多在2021年售出約475,000克拉鑽石，約212磅（約96公斤）。

九、好市多在美國有585個倉庫，其中60%位於10個州，分別是加利福尼亞州、德克薩斯州、華盛頓州、佛羅里達州、伊利諾州、新澤西州、紐約州、亞利桑那州、維吉尼亞州和喬治亞州。

十、全球最大的好市多位於美國猶他州鹽湖城，面積235,000平方英尺（21,832平方公尺）。最小的是阿拉斯加州朱諾，有74,052平方英尺（6,880平方公尺）。

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