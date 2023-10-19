法國14機場緊急疏散！收「炸彈威脅」出現可疑包裹　多個航班停飛

▲法國多個機場接獲炸彈威脅後進行疏散，導致14個機場的航班受到影響，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

法國內政部證實，自北部阿拉斯市（Arras）一所高中13日發生砍殺攻擊後，國內有多個機場近日接獲攻擊威脅；而當局也立即採取預防措施，緊急疏散機場人員以進行安全檢查。截至目前為止，共有14個機場的航班因此受影響。

綜合外媒報導，法國民航總局（DGAC）證實，有部分機場在接到電話或郵件的炸彈威脅後立即進行疏散，而另一些則在發現可疑包裹後緊急啟動疏散程序。多數機場允許乘客在完成安檢後返家，而整個安全行動持續了一至兩小時。

報導稱，受影響的機場分別為波爾多、里昂、雷恩、里爾、土魯斯、巴黎博韋-蒂耶機場、尼斯、史特拉斯堡、比亞希茲、波城、南特、布雷斯特、塔布-盧爾德機場，以及卡爾卡松14個機場。這些機場來往的航班一度被停飛或改道。雖然現在多數航班已經恢復，但不少班機也因此被延誤。

交通部長博恩（Clément Beaune）表示，當局每一次受到威脅後都會謹慎評估，以確認威脅的真實性，「即使這些威脅可能是虛驚一場，但我們將會讓這些人受到法律懲罰。我們將採取法律手段，以防止這種惡作劇持續發生。這是助長恐怖氣氛的一種行為，我們必須嚴肅對待。」