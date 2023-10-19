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男半裸陳屍在地上被當「萬聖節裝飾」　工人在屍體周圍繼續除草

男半裸陳屍在地上被當「萬聖節裝飾」　工人在屍體周圍繼續除草。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲家屬控訴，男子屍體被當成萬聖節裝飾。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州發生一起誇張命案，34歲男子歐文斯(Robert Owens)以半裸姿態突然陳屍在地上，然而周圍卻沒有人發現他已經死亡，一名除草工人經過時還以為屍體是萬聖節裝飾，照常除草便離開。

警方表示，34歲男子歐文斯10日被人發現陳屍在小鎮China Grove裡一棟空房的院子中，他的臉部朝下趴在地上，身上只穿著內衣和襪子，陳屍在該地點中長達24小時以上。

▲▼除草,割草機,示意圖。（圖／視覺中國）

▲除草工人雖然9日便發現屍體，但第一時間沒有報警。（圖／示意圖／CFP）

家人表示，他們8日起便沒有看過歐文斯身影，沒想到竟然陳屍在空屋旁，即使有除草工人經過，卻以為他是萬聖節裝飾假人，所以一直沒有向警方報案。

妹妹海莉(Haley Reavis)氣憤表示，「那棟房子很明顯看起來是空房，根本沒人居住，怎麼會有人把一具半裸屍體和周圍碎玻璃，當成是萬聖節裝飾道具」。

警方後來對外澄清，除草工人並沒有把屍體當成萬聖節裝飾，但也不認為那是屍體，以為是用來訓練的假人，所以才沒有在第一時間報案。警方初步驗屍後，排除死者身上有受到攻擊或受傷的跡象，目前正在等待驗毒報告以確認死因。

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