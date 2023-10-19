13歲男外出晨跑意外逃過哈瑪斯　返家發現一家五口被屠殺屍體

▲全家只有13歲少年倖存下來。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動攻擊，前任美聯社新聞攝影記者佐哈爾(Yaniv Zohar)住家遭到攻擊，他與妻子、2名女兒、岳父全都遭哈瑪斯殺害，只有13歲兒子阿里爾(Ariel Zohar)當時剛好外出晨跑，因此逃過一劫。

13歲少年阿里爾在親友的包圍下崩潰哭泣，因為他的54歲父親佐哈爾、49歲母親雅思敏(Yasmin)、祖父利內夫(Haim Livne)與2名姊姊全都遭哈瑪斯殺害身亡，家人17日在里雄萊錫安市(Rishon LeTsiyon)為他們一起舉辦了喪禮。

阿里爾表示，事件發生當天，他剛好外出慢跑所以不在家中，後來躲藏在附近一棟房子裡，最後才倖存下來。佐哈爾的妹妹希凡(Sivan)表示，喪禮多次遭空襲警報與來自加薩的火箭打斷，讓她十分氣憤，「他們甚至不讓我們好好辦一場喪禮」。

54歲的佐哈爾於2005年至2020年間，曾在美聯社以色列分部擔任新聞攝影記者，時常報導以巴兩國間的重大新聞事件，不幸消息傳出後，美聯社執行主編也對外表達哀悼。

年幼的阿里爾之後將會交由阿姨照顧，並預計在下周舉行成年禮，希凡表示，「我們會繼續慶祝生活，不會受到任何人的打擊，這就是我們為他們復仇的方式」。