哈瑪斯挾持公民當「人肉盾牌」！　英特種部隊擬助陣以軍解救人質

▲英國陸軍特種部隊SAS研擬前往加薩解救人質。圖為英國和日本去年11月展開演習。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動大規模突襲，其中還包括挾持平民當人質，目前英國有10名人質被哈瑪斯當作「人肉盾牌」。對此，英國陸軍特種部隊「空降特勤團」（SAS）正在計畫營救任務，不排除從賽普勒斯出發，營救10名遭到哈瑪斯挾持的英國公民。

根據《每日郵報》，英國陸軍特種菁英部隊「空降特勤團」其實正處於高度戒備的狀態，因為他們準備執行一項大膽的任務，從加薩解救遭到哈瑪斯挾持的10名英籍人質。英國軍方消息人士透露，「誰敢贏」（Who Dares Wins，英特種空勤部隊流行的座右銘）正和以色列、美國特種部隊蒐集情報，必須搶在巴勒斯坦發動行動前搶救人質。

英國特種部隊一名消息人士向《紐約時報》透露，以色列南部邊境所發生的慘劇，引發英國特種部隊戰備狀態上的變化；某個正在進行訓練行動的SAS中隊上周完成分佈調遣，而這是未對外公開的部署計畫的一部份。

然而，英國SAS的資深老兵擔憂這場救援行動，最終恐怕將以「災難」告終，「這可能是一場徹底的惡夢」。

英國SAS前士兵、小說《勇者逆襲》的作家克里斯•萊恩（Chris Ryan）是SAS部隊的傳奇人物，針對有傳聞指出英國特種部隊正在為此次大膽救援行動做準備，他表示「不會感到驚訝」；他透露，這支精銳的部隊可以從附近的賽普勒斯英國軍事基地、或是從駐紮在地中海的兩艘英國皇家海軍輔助艦隊（RFA）乘坐直升機進行發射。

波斯灣戰爭《戰火實錄》（Bravo Two Zero）倖存者則認為，儘管英國SAS部隊在營救人質方面是全球數一數二擅長的，但若要試圖成功尋找到人質、且必須安全移動和離開，加薩走廊的狀控恐怕是獨一無二的，因為目前人質的下落不明，尚未掌握到哈瑪斯關押人質的正確據點，「從規劃的角度來看，這恐怕是一場徹頭徹尾的惡夢，將以災難告終。」

儘管以色列官員表示有199名人質被關押在加薩，但哈瑪斯聲稱已經逮捕200人、另外50人則被其他巴勒斯坦組織扣押，而有來自30國的公民被捕，其中20名美國人、8名德國人下落不明。

據悉，英國特種部隊從2011年以來在肯亞、奈及利亞、葉門執行過3次救援人質的任務。