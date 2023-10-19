誤以為「手中水槍」是真槍！　13歲男童遭警察上銬逮捕

▲13歲男童玩水槍被警察誤以為持有真槍。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名13歲男童今年7月和弟弟、妹妹住家外騎腳踏車、玩水槍時，突然衝出一群武裝警察將他們包圍，甚至還用警車將男童從腳踏車上撞倒在地，接著直接將男童上銬逮捕，原因竟是警察誤以為男童手上的水槍是真槍。

根據《天空新聞》報導，一名住在倫敦東部哈克尼（Hackney）的13歲男童今年7月19日遭警方逮捕。當時他正和弟弟、妹妹在住家前院騎腳踏車、玩水槍，結果一群武裝警察開車將他們包圍，甚至將男童從腳踏車上撞倒在地，用真槍指著他，並以涉嫌持有槍枝的罪名將男童上銬逮捕。

英國警察問責聯盟（APA）譴責了警方的行為，因為男童手上的「槍枝」事實上是一把水槍，當時一名路過的巡邏員警誤認後隨即向上級報告這起「潛在的」槍枝事件。

APA說，當時男童手上拿著兩把水槍，一支是藍白相間的，另一支則是粉紅色的，「不久後男童的母親趕到現場，對發生的事情提出質疑，男童就被釋放，但當母親想尋求警方的解釋時，卻遭到蔑視。」

後來男童的家人看了案發現場的監視器畫面，並要求會見負責當地治安的總警司康威（James Conway），而康威也因造成男童創傷向其家人致歉。

不過，倫敦警察廳的內部調查指出，涉案員警並沒有任何不當行為，康威解釋，「警察應該將所有槍支是為真實且上膛的，根據人權立法，警方有保護生命的積極法律義務，這決定了我們應對可疑槍枝的方式，我為對孩子造成創傷感到抱歉，如果他的家人認為有幫助的話，我願意再次與其家人見面。」