以色列「幼兒園遭血洗」心痛畫面曝！　地上全是拖行血跡

▲以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日襲擊以色列,靠近加薩走廊的屯墾區貝埃里(Kibbutz Beeri)遭遇猛烈攻擊,事後在當地找到超過120具屍體,其中不乏數名孩童,而當地幼兒園遭哈瑪斯攻擊的畫面也在網路上曝光,只見地板到處都是拖行血跡,甚至還有一隻滿是血跡和彈孔的泰迪熊玩偶,讓人感到相當心痛。

Carnage at Israeli nursey: Harrowing photos of bloodstained floors and children's teddy bears riddled with bullets reveal the horror of kibbutz massacre 'which claimed the lives of many children' https://t.co/uUGybTWk6z