　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列「幼兒園遭血洗」心痛畫面曝！　地上全是拖行血跡

▲▼以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

▲以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日襲擊以色列，靠近加薩走廊的屯墾區貝埃里（Kibbutz Beeri）遭遇猛烈攻擊，事後在當地找到超過120具屍體，其中不乏數名孩童，而當地幼兒園遭哈瑪斯攻擊的畫面也在網路上曝光，只見地板到處都是拖行血跡，甚至還有一隻滿是血跡和彈孔的泰迪熊玩偶，讓人感到相當心痛。

根據《每日郵報》報導，近日一組照片在網路上曝光，一所位於貝埃里的幼兒園在7日遭哈瑪斯武裝分子襲擊，整個幼兒園被槍打得殘破不堪，孩子的課桌椅滿是血跡，窗戶也全被子彈打碎，地上掉落著一隻沾滿血跡和彈孔的泰迪熊玩偶。

▲▼以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

▲以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透，下皆同）

哈瑪斯發起攻擊的日子是猶太人每周的安息日，所以當天幼兒園並沒有上課，但居民還是可以自由使用裡面的遊戲設施。從曝光的照片可以看到，餐桌旁、溜滑梯旁和放滿童書的遊戲都留著大片血跡，甚至還有拖行的痕跡，孩子們的玩具堆中還遺留著AK47的彈匣。

▲▼以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

▲▼以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

從貝埃里社區的監視器畫面也能看到，哈瑪斯武裝分子攻進社區後，就一面大喊著「孩子在哪裡」，似乎將目標瞄準婦女和孩童。以色列士兵表示，他們在貝埃里社區找到超過120具屍體，「這個地方有很多可怕的秘密，更可悲的是，我們每天都發現更多，很多孩子死在這裡，有些人的遺體甚至不完整。」

以色列官方表示，哈瑪斯的襲擊共造成1400人死亡，還有許多人被綁為人質；巴勒斯坦官方則指出，以色列報復性空襲已造成加薩走廊超過3000名巴勒斯坦人死亡。

▲▼以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

▲▼以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

►美前國安顧問：以色列將粉碎哈瑪斯　若真主黨出手「美可能干預」
►無畏以色列砲火！加薩三寶爸「捍衛家園」拒絕逃難：堅守祖先土地
►加薩醫院被轟471死！地板染血佈滿殘肢　醫悲喊：眼睜睜看病人死去

ET快訊
快訊／賴清德大怒柯文哲說謊「是他拜訪我！」
為了女友！　他雙腳挨槍還神勇飆車110km
獨／吳季穎曝打假球內幕！　「自己押自己」嘆：不好賺
大馬男星「打桌球突倒下」身亡！　享年51歲
獨／汽車集團小公主為愛賣亡父名表　真相曝
萬華淫窟被抄　26歲警竟是常客慘了
黃健瑋「遭控趁機性交」開告了！　她曝傳票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列媒體曝證據：以軍已完成調度　隨時地面攻擊加薩

被點名轟炸醫院真凶　「伊斯蘭聖戰」實力僅次哈瑪斯！終極目標曝

13歲男外出晨跑意外逃過哈瑪斯　返家發現一家五口被屠殺屍體

以色列「幼兒園遭血洗」心痛畫面曝！　地上全是拖行血跡

美前國安顧問：以色列將粉碎哈瑪斯　若真主黨出手「美可能干預」

無畏以色列砲火！加薩三寶爸「捍衛家園」拒絕逃難：堅守祖先土地

法國14機場緊急疏散！收「炸彈威脅」出現可疑包裹　多個航班停飛

緊接拜登之後！英首相蘇納克「啟程訪以色列」　今與納坦雅胡會談

加薩醫院被轟471死！地板染血佈滿殘肢　醫悲喊：眼睜睜看病人死去

夾娃娃機裡有真娃娃！　絨毛玩偶「探出人頭」嚇壞家長

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

3孩組「滅蟑小隊」穿梭巷弄　一晚狂踩14隻化身全村希望

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

吳姍儒自豪「私密處自體發光」　曝「老公幫保養」害羞：我好熱喔～

永靖公所遷墓未蓋廟卻種電　村民找孝女白琴「哭回鄉長」

阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

碰瓷伯撞車搖晃4秒才倒地　連騙8人賺2500元↑遭收押

以色列媒體曝證據：以軍已完成調度　隨時地面攻擊加薩

被點名轟炸醫院真凶　「伊斯蘭聖戰」實力僅次哈瑪斯！終極目標曝

13歲男外出晨跑意外逃過哈瑪斯　返家發現一家五口被屠殺屍體

以色列「幼兒園遭血洗」心痛畫面曝！　地上全是拖行血跡

美前國安顧問：以色列將粉碎哈瑪斯　若真主黨出手「美可能干預」

無畏以色列砲火！加薩三寶爸「捍衛家園」拒絕逃難：堅守祖先土地

法國14機場緊急疏散！收「炸彈威脅」出現可疑包裹　多個航班停飛

緊接拜登之後！英首相蘇納克「啟程訪以色列」　今與納坦雅胡會談

加薩醫院被轟471死！地板染血佈滿殘肢　醫悲喊：眼睜睜看病人死去

夾娃娃機裡有真娃娃！　絨毛玩偶「探出人頭」嚇壞家長

威力彩5連槓頭獎今衝3.4億　大樂透中秋加開百萬最後1期明接力

睡40高官狂升職！ 女貪官「200萬整出翹臀」　陸美容腐敗現象猖獗

行政院通過「國家機密保護法」修法　機密檔案不再永久保密

炸雞店狗狗「辦案」！叼LV束口袋回家　老闆打開驚見手槍零件

韓網熱門／朴寶劍：鏡子裡的我嗎？長得真帥呢（笑）

啪一聲就沒電！「清大10天停電6次」校方態度惹怒學生：不被當人看

民進黨的嘴、騙人的鬼！　侯辦發布影片控綠是「有牌照詐騙集團」

快訊／賴清德大怒柯文哲說謊　「是他拜訪我！也不必自居蔣經國」

「郭賴配」連署站驚見智能機器人！秀歌喉、跳群舞炒熱氣氛

結束近2hrs庭訊！陳建州神情輕鬆步出　語帶保留：擇日跟大家說明

初生小鴨頭卡蛋殼左右晃　他笑：有東西忘在裡面嗎

國際熱門新聞

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

男海邊撿到灰鵝卵石　竟是23萬稀寶

便宜又沒罪惡感　Airbnb成偷情男女首選

白宮：加薩醫院500死應是「哈瑪斯盟友」犯下

即／法國7機場收炸彈威脅　恐攻警戒升至最高

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

普丁隨扈提「核按鈕手提箱」　罕見畫面曝

驚悚28秒！馬國幼童遭甩出車外挨撞2次

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

美國「1票否決」安理會以巴停火協議

拜登：以色列允援助從埃及進加薩

拉法關卡遭「夜襲」20死　學校被炸畫面曝

美債殖利率再升　美股收黑332點

美籍狙擊手為IS效勞　美國法院判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

AIT主席：挺台不受其他區域影響

AIT主席：挺台不受其他區域影響

美國總統拜登日前前往以色列，對美國在中東最密切的盟友表示支持。對於外界關注中東局勢對台美夥伴關係的影響，本周訪問台灣的美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今（19日）應詢表示，台海和平穩定符合美國長久利益，不會因為其他區域發生的事件受到任何影響，深化台美夥伴關係是拜登政府首要優先目標之一。

13歲男晨跑意外逃哈瑪斯　返家發現一家五口屍

13歲男晨跑意外逃哈瑪斯　返家發現一家五口屍

若真主黨攻擊以色列　美可能直接干預

若真主黨攻擊以色列　美可能直接干預

無畏以軍空襲！加薩爸「捍衛家園」拒逃難

無畏以軍空襲！加薩爸「捍衛家園」拒逃難

英首相蘇納克啟程訪問以色列

英首相蘇納克啟程訪問以色列

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

突胸悶掛急診…26歲男「血管全塞死了」！

台積電員工倒下　工程師揭5黑暗面

被嗆整形後變跩　志祺七七道歉：24年都不自信

嘉義6寶爸驚覺「子女都無血緣關係」怒告敗訴

陳妍希不是本名！

「廢物轉綠能」是假的　歐司瑪涉吸金

LuxyGirls挨罵「穿這麼誇張」隊長開嗆了

小學畢旅收8200元 　雄中校長神回被讚翻

吃迴轉壽司「狂點整桌」都不吃！店員也傻眼

阿嬤病逝！大伯全家堅持玩日本：遺體先冰1個月

與王品同天生日用餐免費！

即／騎士誤上國3！逆向對撞休旅車當場慘死

竹科太太在幹嘛？他揭「另一半」真相

宜蘭警驚爆白嫖泰國妹　射後反悔亮證件搶回2千

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

更多

最夯影音

更多
德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難
李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

3孩組「滅蟑小隊」穿梭巷弄　一晚狂踩14隻化身全村希望

3孩組「滅蟑小隊」穿梭巷弄　一晚狂踩14隻化身全村希望

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面