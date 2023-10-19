以色列「幼兒園遭血洗」心痛畫面曝！　地上全是拖行血跡

▲以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日襲擊以色列，靠近加薩走廊的屯墾區貝埃里（Kibbutz Beeri）遭遇猛烈攻擊，事後在當地找到超過120具屍體，其中不乏數名孩童，而當地幼兒園遭哈瑪斯攻擊的畫面也在網路上曝光，只見地板到處都是拖行血跡，甚至還有一隻滿是血跡和彈孔的泰迪熊玩偶，讓人感到相當心痛。

Carnage at Israeli nursey: Harrowing photos of bloodstained floors and children's teddy bears riddled with bullets reveal the horror of kibbutz massacre 'which claimed the lives of many children' https://t.co/uUGybTWk6z — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 19, 2023

根據《每日郵報》報導，近日一組照片在網路上曝光，一所位於貝埃里的幼兒園在7日遭哈瑪斯武裝分子襲擊，整個幼兒園被槍打得殘破不堪，孩子的課桌椅滿是血跡，窗戶也全被子彈打碎，地上掉落著一隻沾滿血跡和彈孔的泰迪熊玩偶。

▲以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透，下皆同）



哈瑪斯發起攻擊的日子是猶太人每周的安息日，所以當天幼兒園並沒有上課，但居民還是可以自由使用裡面的遊戲設施。從曝光的照片可以看到，餐桌旁、溜滑梯旁和放滿童書的遊戲都留著大片血跡，甚至還有拖行的痕跡，孩子們的玩具堆中還遺留著AK47的彈匣。

從貝埃里社區的監視器畫面也能看到，哈瑪斯武裝分子攻進社區後，就一面大喊著「孩子在哪裡」，似乎將目標瞄準婦女和孩童。以色列士兵表示，他們在貝埃里社區找到超過120具屍體，「這個地方有很多可怕的秘密，更可悲的是，我們每天都發現更多，很多孩子死在這裡，有些人的遺體甚至不完整。」

以色列官方表示，哈瑪斯的襲擊共造成1400人死亡，還有許多人被綁為人質；巴勒斯坦官方則指出，以色列報復性空襲已造成加薩走廊超過3000名巴勒斯坦人死亡。

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