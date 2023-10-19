哈瑪斯、真主黨挖地道　外觀「和北韓激似」！金正恩恐背後下指導棋

▲一名巴勒斯坦青年在加薩市走向哈瑪斯所管理的軍事演習地下隧道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯針對以色列發動大規模突襲，以國軍隊旋即派遣坦克、戰車包圍加薩，隨時準備好展開地面作戰，不過以軍勝敗的關鍵，恐怕取決哈瑪斯所挖掘、長達500公里的地下隧道。南韓軍方透露，他們發現哈瑪斯所挖掘的地下隧道，在外觀和特徵上與北韓（朝鮮）高度相似。

根據南韓《東亞日報》，南韓政府消息人士昨日（18）在專訪通話時坦承，北韓和黎巴嫩真主黨、哈瑪斯，在地下通道外觀和工法，可以找到互通且高度相似的特徵，因為在地下通道的外觀、挖掘過程中所使用到的材料、技術方面的特徵等，皆能找到北韓在背後下指導棋的痕跡，「研判北韓挖掘地道的技術，極有可能落到哈瑪斯手中。」

南韓政府研判，北韓可能直接向加薩走廊等中東地區派遣技術性人力，向當地傳授挖掘地下通道的技術。

以色列智庫艾爾瑪研究與教育中心（Alma Research and Education Center）澤哈維（Sarit Zehavi）於當地時間17日接受《自由亞洲電台》（RFA）專訪時表示，北韓可能向黎巴嫩傳授地道挖掘技術，而該項技術最後落到哈瑪斯手中，至於哈瑪斯在突襲以色列時積極運用地下通道，很有可能也是北韓所傳授的戰術。

澤哈維表示，黎巴嫩真主黨的地道挖掘技術是以北韓知識為基礎，因此哈瑪斯突襲以色列時所使用的地道，也可能間接使用來自北韓傳授的技術，因為以色列擁有混凝土和沙漠地形，其中混凝土地形恰巧與北韓相似，而哈瑪斯挖掘的大多為戰略性通道，能方便轉移武裝成員、車輛、軍需品。

▲哈瑪斯武裝分子正在地下通道搬運火箭彈。（圖／翻攝自X）

另外，艾爾瑪研究與教育中心曾於2021年在報告指出，來自北韓的朝鮮礦業開發貿易公司曾於2014年與黎巴嫩真主黨哈吉德建設財團簽訂1300萬美元合約，北韓向敘利亞邊境派遣6名人力。

南韓政府消息人士表示，其實北韓長期以來持有先進的地道挖掘技術，能夠挖掘出堅固、具有防噪功能、且方便各單位移動與流通的地下通道。至於南韓軍方則研判，北韓挖掘地下通道的能力，早已取得世界級的水準，在將作戰指揮基地等主要軍事設施地下化的過程中，靈活運用該項技術。

脫北者過去也曾證實，北韓試圖挖掘地下通道，方便運輸軍隊侵略南韓。

據悉，南韓聯合參謀本部才於17日證實，北韓確實曾向中東地區出口武器與彈藥，包括哈瑪斯使用的反戰車F-7火箭推進榴彈。

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