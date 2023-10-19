哈瑪斯衝進家裡！10歲女孩「目睹媽被槍殺」求救鄰居　心碎對話曝

▲哈瑪斯突襲，以色列邊境城鎮貝里（Be`eri）尋獲至少100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列南部靠近加薩的地區，造成上千名以色列人喪命。一名10歲女童看見母親被哈瑪斯武裝份子開槍殺害，房子還被縱火，一家人即將葬身火窟，她透過手機通訊軟體的錄音功能向鄰居求救說「我們快被燒死了」，希望有人能快點來拯救他們。

根據英國每日郵報報導，7日早晨6點30分左右空襲警報響起，以色列南部一個叫做貝里（Be'eri）的吉布茲（kibbutz，以色列集體社區型態）遭到哈瑪斯武裝分子攻擊。一名10歲小女孩在WhatsApp社區群組中發出一段令人心碎錄音，她用非常微小的音量求救，「救命！他們就快把我們燒死了，拜託現在快點過來吧！」

▲貝里遭哈瑪斯攻擊，一名女孩錄音留言向鄰居求救，對話令人心碎。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，女孩在發出求救前，他們一家人已經躲進了避難用的房間，但這是為防止炸彈空襲而設計的，最終沒能保護他們躲過哈瑪斯分子的自動槍枝猛攻，子彈射穿牆壁打死了女孩的母親與兄弟，也打傷了她的父親，後來還放火燒了他們一家住的房子。

鄰居阿比托（Golan Abitol）透露，女孩的父親最後要求以色列國防軍轟炸他們的家，躲在防彈避難屋的女孩與父親才終於得救活命。報導指出，縱火燒房子是哈瑪斯的計畫之一，目的是迫使貝里的1000多名居民逃出家園，以便他們開槍射殺或俘虜作人質。

▲貝里遭哈瑪斯武裝分子襲擊，殘忍現場曝光。（圖／路透）

貝里還有一名在英國薩默塞特（Somerset）出生的母親莉安（Lianne Sharabi），她在當地以牙科手術為業，卻遭到哈瑪斯開槍打死。莉安的13歲女兒受到嚴重槍傷，16歲大女兒遭哈瑪斯綁架，連同其他數十名無辜平民一起被帶往加薩，她們的父親則已失蹤，恐怕也是被綁走。

阿比托說，「這太可怕了。我曾在軍隊的步兵部隊服役，我見過恐怖分子，但當你在家裡手邊只有一把手槍，而他們有火箭筒、機槍和手榴彈時，你只會感到無助。」