哈瑪斯衝進家裡！10歲女孩「目睹媽被槍殺」求救鄰居　心碎對話曝

▲哈瑪斯突襲,以色列邊境城鎮貝里(Be`eri)尋獲至少100多具遺體。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)7日突襲以色列南部靠近加薩的地區,造成上千名以色列人喪命。一名10歲女童看見母親被哈瑪斯武裝份子開槍殺害,房子還被縱火,一家人即將葬身火窟,她透過手機通訊軟體的錄音功能向鄰居求救說「我們快被燒死了」,希望有人能快點來拯救他們。

根據英國每日郵報報導,7日早晨6點30分左右空襲警報響起,以色列南部一個叫做貝里(Be'eri)的吉布茲(kibbutz,以色列集體社區型態)遭到哈瑪斯武裝分子攻擊。一名10歲小女孩在WhatsApp社區群組中發出一段令人心碎錄音,她用非常微小的音量求救,「救命!他們就快把我們燒死了,拜託現在快點過來吧!」

▲貝里遭哈瑪斯攻擊,一名女孩錄音留言向鄰居求救,對話令人心碎。(圖/達志影像/美聯社)

報導指出,女孩在發出求救前,他們一家人已經躲進了避難用的房間,但這是為防止炸彈空襲而設計的,最終沒能保護他們躲過哈瑪斯分子的自動槍枝猛攻,子彈射穿牆壁打死了女孩的母親與兄弟,也打傷了她的父親,後來還放火燒了他們一家住的房子。

鄰居阿比托(Golan Abitol)透露,女孩的父親最後要求以色列國防軍轟炸他們的家,躲在防彈避難屋的女孩與父親才終於得救活命。報導指出,縱火燒房子是哈瑪斯的計畫之一,目的是迫使貝里的1000多名居民逃出家園,以便他們開槍射殺或俘虜作人質。

▲貝里遭哈瑪斯武裝分子襲擊,殘忍現場曝光。(圖/路透)

貝里還有一名在英國薩默塞特(Somerset)出生的母親莉安(Lianne Sharabi),她在當地以牙科手術為業,卻遭到哈瑪斯開槍打死。莉安的13歲女兒受到嚴重槍傷,16歲大女兒遭哈瑪斯綁架,連同其他數十名無辜平民一起被帶往加薩,她們的父親則已失蹤,恐怕也是被綁走。

阿比托說,「這太可怕了。我曾在軍隊的步兵部隊服役,我見過恐怖分子,但當你在家裡手邊只有一把手槍,而他們有火箭筒、機槍和手榴彈時,你只會感到無助。」

