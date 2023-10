她「餵全家安眠藥」夥同情夫殺老公　9歲兒突醒來：媽割開爸爸喉嚨

▲英國籍38歲女子曼恩夥同情夫殺害老公。(示意圖/視覺中國)



記者張方瑀/綜合報導

英國籍38歲女子曼恩(Ramandeep Kaur Mann)為了謀取丈夫的保險金,在全家的飯菜中加入安眠藥,趁著丈夫睡著時,夥同情夫用槌子重擊其頭部,甚至用刀將老公的喉嚨割開,導致其失血過多身亡,更恐怖的是,這一切犯行全被曼恩當時年僅9歲的兒子看得一清二楚。

Brit mum set to be HANGED in India had drugged her husband's biryani before murdering him in front of their son, 9https://t.co/OQkcE6u4Sj