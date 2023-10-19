她「餵全家安眠藥」夥同情夫殺老公　9歲兒突醒來：媽割開爸爸喉嚨

▲英國籍38歲女子曼恩夥同情夫殺害老公。（示意圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

英國籍38歲女子曼恩（Ramandeep Kaur Mann）為了謀取丈夫的保險金，在全家的飯菜中加入安眠藥，趁著丈夫睡著時，夥同情夫用槌子重擊其頭部，甚至用刀將老公的喉嚨割開，導致其失血過多身亡，更恐怖的是，這一切犯行全被曼恩當時年僅9歲的兒子看得一清二楚。

Brit mum set to be HANGED in India had drugged her husband's biryani before murdering him in front of their son, 9https://t.co/OQkcE6u4Sj — Jaun News (@JaunNews) October 18, 2023

根據《鏡報》報導，曼恩在2016年9月涉嫌殺害印度裔丈夫辛格（Sukhjit Singh）遭警方逮捕。據了解，曼恩和情夫古普里特（Gurpreet Singh）為了高達200萬英鎊的人壽保險金，合夥殺害辛格，趁著一家人回印度德里度假時痛下殺手。

曼恩2016年9月1日晚上，在全家人的飯菜中加入了安眠藥，接著讓跟來的古普里特進入屋內一起執行謀殺計畫。沒想到，曼恩和辛格年僅9歲的大兒子當晚沒有吃飯，親眼目睹媽媽殺害爸爸的全部過程，他也勇敢出庭指證他母親的犯行。

政府律師維爾瑪（Shree Pal Verma）引述曼恩兒子的證詞，「他因為房間裡的吵雜聲醒來，張開眼睛就看到母親坐在父親的身上，試圖用枕頭悶死父親，接著古普里特用槌子砸了父親的頭兩次，接著還從口袋裡掏出一把刀，而他的母親從古普里特手中搶過刀子，親手割開父親的喉嚨。」

根據 NDTV報導，曼恩終於在今年因犯下謀殺罪在印度被判處絞刑，古普里特則被判處終身監禁。