被點名轟炸醫院真凶　「伊斯蘭聖戰」實力僅次哈瑪斯！終極目標曝

▲以色列指控巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射的火箭彈，造成加薩醫院大量傷亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭轟炸，估造成500名巴勒斯坦平民死亡。以色列聲稱有證據顯示，爆炸是由於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射失敗的火箭彈所引起。這個加薩走廊第二大的武裝組織，與哈瑪斯的關係為何？背後是誰給予支援？以下整理4大QA。

▲加薩市4日舉行反以色列閱兵式，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織武裝分子參加。（圖／路透）

「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」是什麼？

根據英國衛報報導，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（The Islamic Jihad movement in Palestine），更常被稱為「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（下稱PIJ），是加薩走廊僅次於哈瑪斯的第二大武裝組織，也是最極端和最不易妥協的巴勒斯坦武裝派別之一，活躍於約旦河西岸。它拒絕任何政治和平進程，認為對以色列最終的軍事勝利是要建立一個幅員橫跨以色列、西岸與加薩的伊斯蘭國家。

▲巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織擁有火箭彈與迫擊砲等火力，武裝部隊稱為「聖城旅」。（圖／路透）

分析人士認為，PIJ擁有自己的火箭彈和迫擊炮庫存，一個月前，其武裝分支「聖城旅」（al-Quds Brigades）可能已經部署了數百名戰士。由於PIJ將這些部隊大力投入7日突擊以色列的行動，加上以色列對加薩進行10多天報復性空襲，目前無法得知還有多少人存活。PIJ聲稱挾持數十名以色列人質，幾乎能肯定的是，他們擁有足夠戰鬥能力，可發射火箭彈，也能對在加薩的以軍展開地面攻勢。

PIJ與哈瑪斯的關係為何？

儘管PIJ經常與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）合作，但實際上仍是哈瑪斯的競爭對手，長期以來的戰略、意識型態與人際交往的差異阻礙了雙方真正和解。哈瑪斯偏好大規模動員，但PIJ卻保持著秘密的組織結構，沒有廣泛的福祉救濟網絡，也沒有參與更大團體的行政或政府工作。儘管兩者終極目標與核心伊斯蘭信仰相同，但經常在戰術、談判等許多其他問題上有所衝突。

▲哈瑪斯成員手持武器。（圖／路透）

PIJ從何而來？

1981年由加薩醫師沙卡奇（Fathi Abd al-Aziz al-Shikaki）所創立，成立之初吸引了一些較為世俗、左翼組織中的不滿分子，部分人曾主導過巴勒斯坦民族主義的「武裝鬥爭」，也吸收一些穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的前成員，他們認為與以色列的鬥爭是PIJ運動的首要任務。哈瑪斯起初也是穆斯林兄弟會在巴勒斯坦的小分支。

在沙卡奇的領導下，PIJ使用相對較新的戰術，在以色列策劃了多起自殺式爆炸，儘管沙卡奇1995年在馬爾他被暗殺後組織遭遇重大挫折，但PIJ仍繼續在以色列進行少數暴力襲擊，在2000年至2005年第二次巴勒斯坦大起義中重振旗鼓，擴展至約旦河西岸，而2007年哈瑪斯接管了加薩。

▲巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織武裝分子4日參加反以色列閱兵式，紀念該運動組織成立36周年。（圖／路透）

誰為PIJ提供資金或武器？

據美國說法，PIJ資金大多來自伊朗，其他來源則可能包含敘利亞、在加薩的巴勒斯坦富人捐款，以及一些海外募款。PIJ總部設在敘利亞首都大馬士革，也是現任領袖納哈拉（Ziyad al-Nakhalah）現居地，並在伊朗首都德黑蘭設有辦公室。

▲巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織與哈瑪斯一樣，可能都接受了來自伊朗的資金與武器。（圖／路透）

上周，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在電話中告訴納哈拉，「在被佔領土上發生的事，以及與猶太復國主義篡奪政權互相的戰鬥，是過去70年來一件重大且獨特的事件，你真正地讓伊斯蘭社區對這次革新與勝利的行動感到高興。」