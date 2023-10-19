美國「1票否決」以巴停火協議！　批安理會未提以色列自衛權

▲巴勒斯坦衛生部表示，這場衝突以造成3000多名巴勒斯坦人死亡。（圖／達志影像／美聯社）。



記者張方瑀／綜合報導

聯合國安理會18日針對加薩人道援助草案進行投票，要求以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯全面停火，讓人道主義援助進入加薩走廊。結果12個成員國投下贊成票，英國、俄羅斯選擇棄權，僅有美國投下反對票。

根據《路透社》報導，這項由巴西起早的決議草案，已延後兩次表決，因為美國正在試圖斡旋讓援助進入加薩走廊，而先前另一項由俄羅斯提出的草案已在16日遭否決。美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在投票後向15個成員國表示，美國正在努力進行艱困的外交工作，「我們認為需要讓這種外交發揮作用。」

▲美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）舉手投票反對決議。（圖／路透）



格林菲爾德也強調，美國對於決議草案沒有提及以色列的自衛權感到失望，並指責是哈瑪斯造成了加薩的人道主義危機，「我們正在與以色列及其鄰國、聯合國和其他夥伴合作，試圖解決加薩的人道主義危機，哈瑪斯的行為導致了這場嚴重的危機。」

巴西起草的提案譴責一切針對平民的暴力和敵對行動以及一切恐怖主義行為，並呼籲立即無條件釋放所有人質，暫停衝突，允許人道援助進入戰況嚴重的加薩走廊。

國際社會試圖透過外交促成埃及和加薩之間的拉法（Rafah）關口停火，讓援助物資能夠進入；埃及指出，拉法關口並未關閉，但由於以色列對加薩的空襲，導致拉法不能正常運作。草案也敦促以色列取消要求加薩平民和聯合國工作者撤往南部的命令。

雖然今天投票結果是絕對多數贊成通過提案，但只要美國、中國、法國、俄羅斯和英國這5個安理會常任理事國中任何一國否決，就不能通過決議。巴西是聯合國安理會10月輪值主席國，儘管提案遭美國否決，巴西政府不排除在安理會再次提出新議案。

俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）批評，「我們再次目睹了美國的虛偽和雙重標準。」中國常駐聯合國代表張軍指出，美方在談判過程中沒有表達反對之意，讓安理會成員國相信決議可以通過，這樣的投票結果簡直讓人難以置信。

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