加薩醫院被轟471死！地板染血佈滿殘肢　醫悲喊：眼睜睜看病人死去

▲加薩醫院遇襲造成471人死亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

在以巴衝突爆發後，不少巴勒斯坦人為了避難，紛紛逃到加薩阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital），試圖躲避以色列的轟炸。然而，這座擁有百年歷史的醫院卻在17日遭遇空襲，造成471人死亡、341人受傷，震驚國際。如今，醫院的醫師們紛紛還原了當天的情景，不約而同地描述了醫院被鮮血染紅，處處可見遺體殘骸的恐怖情景。

據路透社報導，醫院的整形外科主任納伊姆（Fadel Naim）表示，他當時剛做完手術，就聽到「轟」的一聲巨響，然後病房裡就擠滿了呼救的人群，「人們瘋了似的邊喊救命邊跑進手術室，醫院到處都是死傷者和遺體殘肢。我們嘗試去救那些還可以被救的人，但是傷者數量真的太多了，醫院團隊也無能為力，只能眼睜睜地看著他們死亡。」

另一名醫師阿爾納卡（Ibrahim Al-Naqa）也指出，醫院本該是婦孺安全的避難所，但如今醫院的牆壁和地面卻都被鮮血染紅，「婦女和兒童將這裡視為避風港，因此他們在轟炸時來到醫院，卻在沒有任何警告下成為襲擊目標，我們不知道打過來的砲彈是什麼，但我們清楚可見，它們瞄準了這些可憐的孩子，並將孩子們炸成了碎片」。

At the time of the devastating strike, the al-Ahli al-Arabi hospital was providing treatment and shelter to hundreds of Palestinians wounded and displacedhttps://t.co/QFTRX8LoeE — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 19, 2023

英籍巴勒斯坦醫師阿布斯塔（Ghassan Abusittah）形容，醫院被轟炸後晃了一整天，「我在爆炸發生前聽到了飛彈的聲音，然後手術室的天花板瞬間坍塌，壓在了我和其他醫師的身上。醫院裡隨處可見屍體和斷肢。」他坦言，加薩的醫療系統已經崩潰，醫生們甚至還在爭奪基本的醫療資源，「病人的數量不斷增加，但我們已經筋疲力盡」。

加薩醫院遇襲所造成的死亡人數，是以巴衝突爆發以來，單一事件中造成最多人死亡的一起事故。這起爆炸不僅震驚國際，也在國內外引發大規模抗議。哈瑪斯政府表示，「以色列占領者對加薩醫院做出的行為，是他們在1948年建國後，迫使不少巴勒斯坦人逃離家園的Nakba（災難）行為的延續，這也是21世紀的大屠殺。」