加薩醫院被轟471死！地板染血佈滿殘肢　醫悲喊：眼睜睜看病人死去

▲加薩醫院遇襲造成471人死亡。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

在以巴衝突爆發後,不少巴勒斯坦人為了避難,紛紛逃到加薩阿赫利阿拉比醫院(Al-Ahli al-Arabi Hospital),試圖躲避以色列的轟炸。然而,這座擁有百年歷史的醫院卻在17日遭遇空襲,造成471人死亡、341人受傷,震驚國際。如今,醫院的醫師們紛紛還原了當天的情景,不約而同地描述了醫院被鮮血染紅,處處可見遺體殘骸的恐怖情景。

據路透社報導,醫院的整形外科主任納伊姆(Fadel Naim)表示,他當時剛做完手術,就聽到「轟」的一聲巨響,然後病房裡就擠滿了呼救的人群,「人們瘋了似的邊喊救命邊跑進手術室,醫院到處都是死傷者和遺體殘肢。我們嘗試去救那些還可以被救的人,但是傷者數量真的太多了,醫院團隊也無能為力,只能眼睜睜地看著他們死亡。」

另一名醫師阿爾納卡(Ibrahim Al-Naqa)也指出,醫院本該是婦孺安全的避難所,但如今醫院的牆壁和地面卻都被鮮血染紅,「婦女和兒童將這裡視為避風港,因此他們在轟炸時來到醫院,卻在沒有任何警告下成為襲擊目標,我們不知道打過來的砲彈是什麼,但我們清楚可見,它們瞄準了這些可憐的孩子,並將孩子們炸成了碎片」。

