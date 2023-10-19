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無畏以色列砲火！加薩三寶爸「捍衛家園」拒絕逃難：堅守祖先土地

▲▼ 以色列進攻在即，加薩北部居民往南部撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列進攻在即，加薩北部居民往南部撤離，然而卻面臨以軍無情的砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯向以色列發動大規模突襲後，以色列軍隊便立刻封鎖加薩走廊、切斷水電能源和物資供應，除三不五時來個空襲，更派遣坦克裝甲車包圍，準備隨時展開地面戰。對此，加薩平民百姓簡直苦不堪言，一名40多歲的三寶爸接受韓媒專訪，表示無論如何也一定要從佔領者「死守家園」。

在加薩某醫院遭到飛彈慘烈空襲後，南韓廣播電台CBS時事節目《金賢貞的新聞秀》今日（19）上午獨家針對加薩當地民眾進行專訪，現場有韓語－阿拉伯語口譯協助溝通，一名自稱44歲、擁有3名子女的巴勒斯坦男性穆罕默德（化名）表示，他是住在北部加薩市的居民，加薩其實已經遭到以色列封鎖長達16年，他和其他平凡巴勒斯坦百姓正遭遇史無前例的痛苦。

▼加薩地區巴勒斯坦居民接受韓媒專訪。

面對以色列砲火無情轟炸，穆罕默德決定和其他巴勒斯坦人一同捍衛家園。他表示，以國軍隊正針對加薩不分東西南北、不分男女老少實施無差別空襲，即便被認為安全的醫院和學校也淪為空襲對象，就連逃往加薩南部的平民車隊也成為以軍砲轟對象，「我們不是約旦人、也不是埃及人，能逃到哪裡？只能死守巴勒斯坦這片祖先留下來的土地」。

主持人金賢貞提問「到底有多少巴勒斯坦人選擇逃到南部」。穆罕默德透露，其實原先部分民眾選擇逃亡，但過程中卻反而遭以軍轟炸，也因此他們才決定停留原地捍衛家園，其中選擇在家留守的巴勒斯坦居民高達9成，目前只有1成居民選擇逃難，然而多達13萬棟房屋慘遭以軍砲火摧毀，居民們只能前往聯合國的醫院或學校避難。

▲▼以色列軍隊針對加薩走廊實施無差別空襲。（圖／路透）

▲▼以色列軍隊針對加薩走廊實施無差別空襲。（圖／路透）

▲▼以色列軍隊針對加薩走廊實施無差別空襲。（圖／路透）

面對以國實施水電、能源、物資、通訊等全方面封鎖，數千名孩童、婦女、百姓慘遭以軍空襲屠殺，穆罕默德坦言眼下局勢的確對加薩而言非常艱難，尤其通訊遭到切斷，使得加薩無法接收來自外部的訊息、也無法和外界溝通，加薩目前只能使用地下水、或是由非政府組織（NGO）提供的飲用水，至於電力方面則使用太陽能發電。

穆罕默德表示，目前以軍打算針對加薩實施殺紅眼的「種族清洗」，他形容加薩如今已是大型的露天監獄，且就算是婦女、孩童、老人所定居的住宅，也會成為以軍無差別的空襲對象，住宅瞬間化為灰燼，數十具屍體散佈在土地上，面對從1948年以來、長達75年的以色列「侵占者」，他們巴勒斯坦人無論如何也要死守家園。

▲▼巴勒斯坦人在加薩市（Gaza City）哭泣哀悼喪生親友。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

▲▼受傷的巴勒斯坦人被送往加薩市希發醫院（Shifa hospital）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼受傷的巴勒斯坦人被送往加薩市（Gaza City）的希發醫院（Shifa hospital）。以巴衝突，巴勒斯坦，以色列，加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）。

主持人提問，從西方主流媒體的觀點來看，哈瑪斯是挑起戰端、挾持人質的「恐怖組織」；但從巴勒斯坦人眼中，對於哈瑪斯的定位為何？穆罕默德強調，他們只想找回被以色列剝奪的基本權利，因為長達75年的佔領以來，巴勒斯坦人慘遭無情殺害、人權被迫害、巴勒斯坦囚犯被關押、阿克薩清真寺被迫害等，他們支持（能有組織）能夠協助巴勒斯坦同胞重回被占領的領土、建設獨立的巴勒斯坦國。

另外，針對以色列不斷釋出即將投入加薩地面戰的消息。穆罕默德認為，以軍取得勝算的機率低，因為加薩當地媒體在報導時不斷強調，加薩走廊擁有無數條複雜的地下通道，就算以軍投入作戰，恐怕也得面臨慘烈的犧牲。

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