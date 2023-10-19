哈瑪斯炸開以色列政府威信　總理納坦雅胡恐難續任

▲以色列總理納坦雅胡大位不保。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

哈瑪斯7日大規模轟炸以色列，並闖入境內殺人擄掠造成1300名以色列人死亡，儘管以色列政府加倍奉還，仍止不住國內的民意怒火，人民不能理解國家為何會鬆懈防禦，也對當政已久的極右總理納坦雅胡極度不滿。

路透社報導，一名以色列內閣首長想到醫院訪視時被拒於門外，另一名隨扈遭到一名失去親人的男人淋了一身咖啡，還有一名女性官員登門試圖安撫緊急撤離的家庭時，遭當面斥罵「叛徒」、「愚蠢」。

哈瑪斯7日發射5000枚飛彈轟炸以色列，槍手隨即闖入以國邊境地區，搗毀派對、虐殺人民。然而，以色列人並非因此對政府大力給予支持，對他們而言，一個放鬆警戒並將人民拖進地區戰火之中的政府，是無法原諒的。

無論後續發展如何，以色列人民對納坦雅胡的審判日終將到來，對於1300名以色列人的死亡，本就飽受批評的納坦雅胡如今壓力只有更大。另一個背景是，納坦雅胡推動的宗教民族主義聯盟引發了政治兩極化，甚至讓部分預備役軍人選擇罷工，也引發諸多懷疑，部分的質疑在如今的血腥局勢中獲得證實。

以色列第一大報《新消息報》（Yedioth Ahronoth）刊登的頭條《2023年10月的災難》，意在讓人想請起1973年10月，埃及與敘利亞發動南北夾攻以色列的戰爭，該場戰事最終導致當時的總理、建國元老梅厄（Golda Meir）下台。

耶路撒冷夏隆哈特曼研究所（Shalom Hartman Institute）研究員阿薩埃爾（Amotz Asa-El）表示，不管有沒有調查委員會，或是納坦雅胡是否承認犯錯都不重要，重要的是「以色列中間派」怎麼想，而他們認為這是一場慘敗，總理必須為此負責，「他會下台，他的整個當權派也會跟著離開。」

以色列《晚禱報》（Maariv）民調顯示，希望納坦雅胡戰後續任總理者僅21％，希望其他人接任總理者高達66％，還有13％受訪者未決定。同份民調發現，若以色列今天舉行選舉，聯合黨會丟掉多達1／3的席位，納坦雅胡頭號對手甘茨（Benny Gantz）所屬的中間派國家團結黨（National Unity）將全數吸收，甘茨有望擔任總理。