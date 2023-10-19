加薩醫院誰轟的？襲擊前20秒畫面曝光　火箭彈「空中突轉向」爆炸

▲加薩醫院爆炸前幾秒的畫面曝光。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭遇致命空襲，巴勒斯坦衛生部稱，死亡人數如今已達417人。事後，以色列與哈瑪斯相互譴責對方是罪魁禍首，而半島電視台的直播畫面也拍到了爆炸發生前20秒的畫面，成為這起事件的首個重要證據。

綜合BBC與CNN報導，半島電視台一段面向東方的直播畫面顯示，加薩以南方向在當地17日晚間6時59分射出了一枚火箭彈。砲彈被射出後，先是伴隨著呼嘯聲朝雲霄直衝。不久後，砲彈出現2次閃光，然後突然轉向在加薩上空炸開。

影片無法看出火箭彈最後究竟落在了何處，但阿里阿拉伯醫院的方向卻在數秒後發出閃光，明顯是發生了爆炸事故。雖然媒體暫時無法確定加薩醫院的爆炸是否與這枚砲彈有關，但以色列軍方卻以這段影片為證，聲稱醫院爆炸是哈瑪斯發射火箭彈失敗所致。

退休上校萊頓（Cedric Leighton）告訴CNN，「火箭彈在影片中的路徑與故障相符。這些『光』與火箭彈試圖到達高空時燃燒燃料的情況一致，而空中爆炸的類型也和火箭彈發生故障發生的爆炸很像。」事實上，火箭彈在空中炸開後，加薩東部地面也曾閃現一道光，顯示當地有另一個地區發生了爆炸，而阿里阿拉伯醫院的閃光則是第二道閃光。

CNN強調，由於影片只看見一條火箭彈軌跡，因此這枚火箭彈應該不太可能被攔截，因為如果上升的火箭彈被攔截的話，畫面理應出現另一枚火箭彈的軌跡。再者，以色列的「鐵穹」系統只會攔截降落在以色列境內的火箭彈，但這起爆炸卻在加薩中部發生，「在這麼遠的地方進行攔截是不尋常的」。