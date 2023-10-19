埃及剛同意開放過境！拉法關卡遭「夜襲」20死　學校被炸畫面曝

▲以色列2次轟炸拉法，導致至少20人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列在當地18日晚間至19日清晨對加薩發動多次空襲，與埃及接壤的拉法地區（Rafah）連續發生2次轟炸，造成20人死亡，另外還有一座學校也遭遇空襲，導致多名人員傷亡。

綜合半島電視台等外媒報導，埃及才剛同意開放接壤加薩南部的拉法邊境口岸，允許20輛載有人道援助的貨車進入被以色列封鎖超過一周的加薩，拉法就在18日深夜傳出被以軍連續轟炸的消息。報導稱，拉法在18日晚間至19日清晨連續發生2次轟炸，導致2座民宅被夷為平地，至少20名巴勒斯坦人喪命，另有多人受傷。

قصف إسرائيلي جديد بمحيط مدرسة أحمد عبد العزيز غرب مدينة خان يونس، أوقع شـ ـهداء وجرحى

للمزيد: https://t.co/ftMqXrew3W pic.twitter.com/yNcbEBW7y7 — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 18, 2023

與此同時，加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）附近的一所學校也在18日遇襲。網上流出的影片可見，爆炸發生後，有不少受害者被緊急送院搶救，但媒體暫時還不清楚這起事故的死傷確切人數。

加薩走廊北部的賈巴利亞難民營（Jabaliya refugee camp）當天也遭遇了多次空襲。這個難民營住滿了被警告撤離的居民，但那裡的人因為加薩沒有安全的避難所而拒絕撤離。以巴兩國衛生部數據顯示，截至18日下午，這場衝突已造成雙方逾4900人死亡。