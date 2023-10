美國會山莊又被占領影片曝！　示威高喊：猶太人說加薩立刻停火

記者張靖榕/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模轟炸以色列,點燃擴大戰事的戰火後,許多人相當同情巴勒斯坦人民的處境,數千名示威者因此聚集在美國國會山莊前抗議,要求加薩地區立即停火,當中更有數百人重演衝破國會山莊的局面,占據辦公大樓大庭抗議,目前至少300人遭警方逮捕,抗議仍然在進行中。

▲▼示威者闖入國會,要求加薩地區立刻停火 。(圖/路透)

綜合外電報導,約350名示威者闖進國會山莊辦公大樓,並高喊要求加薩停火,當中還包括多位猶太「拉比」,他們要求直到加薩停火前不會離開國會山莊。猶太人抗議加薩停火的情況也受到阿拉伯媒體的報導。

占據國會山莊大廳的示威民眾身穿黑色T-shirt, 上頭字樣寫著「猶太人說立即停火」(Jews Say Ceasefire Now)。示威者除了要國會立即要求加薩停火,還要求允許人道救援物資進入加薩。

Large Pro-Palestinian & Leftists Protest in D.C. Calling for a Ceasfire‼️



MTG Streaming Live Now Chaos outside Congress as large protests swarm the building‼️#MTG #Congress #Palaestine #protests



pic.twitter.com/yL0vE9uJJa — HARRY (@HarrisonHohmann) October 18, 2023

除了闖入國會抗議的民眾外,美國國會大廈外頭還有數千人遊行,聲援巴勒斯坦民眾。

影片顯示,美國國會警察將占領辦公大樓大廳的人趕出去,並且逮捕至少300人。警方表示國會大廈內不允示威。





▲數千人示威抗議。(圖/路透)

美國總統拜登18日訪以色列,已取得以色列同意開放加薩南部走廊,讓「食物、水和藥物」等限定物資輸入加薩。同時,拜登也宣布援助加薩地區受影響人民1億美元(約新台幣32.4億元),但目前並未提及停火。