白宮認證！　加薩醫院500死應是「哈瑪斯盟友」犯下

▲醫院空地全是因空襲死亡的罹難者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登18日快閃訪問以色列，與總理納坦雅胡進行會談，期間他支持以色列的判斷，認為加薩阿里阿拉伯醫院爆炸造成500人死亡的事件，應是巴勒斯坦激進組織「火箭發射失靈」導致。拜登也創下美國總統在戰時訪問以色列的首次記錄。

《以色列時報》報導，拜登在特拉維夫飯店內與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時表示，「我為昨天加薩醫院的爆炸感到非常悲傷和憤怒」，而就他抵達以色列時所聽取的全盤簡報，「明顯是另一個團隊的無人機所為，不是你們（以色列）的。」

拜登補充，外界仍有許多人不敢確定究竟誰該為500人死亡負責，「所以我們得克服很多事情」。

《華爾街日報》報導，美方官員18日指出，據美方截聽到的通訊以及其他收集到的訊號情報，顯示加薩醫院遭炸事件是由巴勒斯坦另一個激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）所為，美方支持以色列的說法。

白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）表示，經過審視空拍影像、截聽通訊以及公開來源資訊，美方當前評估為「造成醫院爆炸非以色列所為」，美方將持續蒐集相關資訊。

以色列此前公開其中一段音檔，內容為2名哈瑪斯激進分子在討論伊斯蘭聖戰誤發火箭炮，導致加薩醫院被炸毀。巴勒斯坦激進組織伊斯蘭聖戰與哈瑪斯關係密切。

根據音檔，其中一名哈瑪斯成員A說，「我告訴你，這是我們第一次看到飛彈這樣墜落，所以我們說這個飛彈是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的。」另一名哈瑪斯成員B則回覆，「什麼？是我們的人射的嗎？」A說，「看起來的確是這樣，他們說飛彈的碎片是當地的炸彈，不是以色列的飛彈型號。」