拜登訪以前「加薩醫院爆炸」　白宮首發聲明：繼續研究情報

▲拜登18日訪以時與總統納坦雅胡對談，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登18日出訪以色列前，加薩一家醫院發生了致命爆炸，引發白宮內部關於總統是否仍該出行的激烈爭論。對此，白宮19日發布了首份公開聲明，而知情人士也透露，拜登已根據情報，了解了襲擊加薩醫院的罪魁禍首是誰。

據CNN報導，在加薩醫院爆炸後，白宮內部也爆發了一場激烈爭論。總統顧問們試圖釐清以色列是否應對此事負責，所幸數小時後，初步情報顯示以色列並非此次襲擊的幕後黑手，才為拜登的以色列之旅鋪平了道路。

雖然報導稱，白宮可能會在早期證據指向另一個方向時，才重新評估此次訪問，但知情人士透露，在國務卿布林肯（Anthony Blinken）宣布了拜登將訪以的消息數小時後，白宮就敏感地調整了行程，只是最後沒有完全取消此次訪問。

消息人士指出，「他別無選擇。一旦他做出這個決定，就不會取消，因為這麼做的門檻非常高。」此次拜登訪以的行程只包括在特拉維夫（Tel Aviv）短暫停留。此前阿拉伯領袖因加薩醫院爆炸事件，取消了與拜登在約旦首都安曼（Amman）的高峰會。

白宮19日也就此次爆炸事件發表了首份公開聲明，除了譴責爆炸造成平民傷亡外，也表示政府將繼續研究情報。而美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在被問及美國是否會給以色列「無罪推定」時指出，「我們當然認識到，他們非常堅定地認為，這不是他們造成的。」

據知情人士透露，拜登的團隊返美後提交了初步情報評估報告，而拜登在聽取了相關簡報後，明確指出襲擊醫院的罪魁禍首「似乎是加薩一個恐怖組織誤射的一枚火箭彈所致」。