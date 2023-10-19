拜登承諾撥32.4億援加薩！　給以色列「前所未見大補包」

▲美國總統拜登訪問以色列，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登快閃訪問以色列，會後以色列總理辦公室宣布將允許限定援助品進入加薩。拜登除了透露周一（23日）將宣布「空前的」援助以色列方案，也表示會對巴勒斯坦提供1億美元（約新台幣32.4億元）的援助，白宮稍後補充，這筆援助款會從國會先前通過的款項中撥出。

白宮官員告訴CNN，美國人口、難民暨移民局（USBPRM）從現有資金中撥出6600萬美元（約新台幣21.4億元），針對巴勒斯坦受戰亂影響民眾提供的援助範圍，涵蓋安全水、緊急食物、庇護所、衛生支持以及醫護服務。

美國國際開發總署（USAID）則會提供3400萬美元（約新台幣11億元），作為預備金，以作為未預料的需求出現時使用。

拜登18日表示，「這筆援助金將會幫助超過100萬名受戰事影響的巴勒斯坦人，包括加薩的緊急需求。」

拜登政府與以色列政府達成協議，允許人道救援物資進入加薩，以緩和數周以來被以色列斷水、斷電、斷糧的情況。拜登也向國會發出請求，給予以色列「前所未見」的援助大補包。

納坦雅胡辦公室在宣布內閣決定時說，「鑒於拜登總統的要求，以色列不會阻擋經由埃及提供的人道援助」，「只要哈瑪斯不會拿到這些補給」，就會允許援助加薩走廊南部的平民。以色列只允許「食物、水和藥物」等必要援助品進入。