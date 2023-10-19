　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登承諾撥32.4億援加薩！　給以色列「前所未見大補包」

▲美國總統拜登訪問以色列，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

▲美國總統拜登訪問以色列，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登快閃訪問以色列，會後以色列總理辦公室宣布將允許限定援助品進入加薩。拜登除了透露周一（23日）將宣布「空前的」援助以色列方案，也表示會對巴勒斯坦提供1億美元（約新台幣32.4億元）的援助，白宮稍後補充，這筆援助款會從國會先前通過的款項中撥出。

白宮官員告訴CNN，美國人口、難民暨移民局（USBPRM）從現有資金中撥出6600萬美元（約新台幣21.4億元），針對巴勒斯坦受戰亂影響民眾提供的援助範圍，涵蓋安全水、緊急食物、庇護所、衛生支持以及醫護服務。

美國國際開發總署（USAID）則會提供3400萬美元（約新台幣11億元），作為預備金，以作為未預料的需求出現時使用。

拜登18日表示，「這筆援助金將會幫助超過100萬名受戰事影響的巴勒斯坦人，包括加薩的緊急需求。」

拜登政府與以色列政府達成協議，允許人道救援物資進入加薩，以緩和數周以來被以色列斷水、斷電、斷糧的情況。拜登也向國會發出請求，給予以色列「前所未見」的援助大補包。

納坦雅胡辦公室在宣布內閣決定時說，「鑒於拜登總統的要求，以色列不會阻擋經由埃及提供的人道援助」，「只要哈瑪斯不會拿到這些補給」，就會允許援助加薩走廊南部的平民。以色列只允許「食物、水和藥物」等必要援助品進入。

ET快訊
快訊／內湖海神違規左轉！　20歲騎士撞車死亡
「打不贏學弟」竟找黑幫圍毆　台東校園37秒霸凌片曝
陳妍希「真名」超仙氣！　告黑粉勝訴意外曝光
海邊遛狗撿到「灰色鵝卵石」　竟是23萬珍稀之寶
員工倒下「台積電」舉動超冷血　工程師揭5黑暗面：吞人不吐骨
竹科太太都在幹嘛？　他斥被指「回收業者」揭另一半背後真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：拜登訪以、普丁訪中　陣營對抗趨鮮明

岸田文雄與阿拉伯領袖通話　譴責哈瑪斯攻以：撥款3.2兆援助加薩

拜登與埃及總統通話內容曝　20輛人道救援卡車將進入加薩

美國會山莊又被占領影片曝！　示威高喊：猶太人說加薩立刻停火

拜登訪以前「加薩醫院爆炸」　白宮首發聲明：繼續研究情報

白宮認證！　加薩醫院500死應是「哈瑪斯盟友」犯下

拜登承諾撥32.4億援加薩！　給以色列「前所未見大補包」

白宮：拜登預計發表全國演說　談以巴衝突、俄烏戰爭

伊朗呼籲穆斯林國家　對以色列實施石油禁運

驚悚28秒！馬國幼童遭甩出車外　哭找家人又被撞倒2次

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

吳姍儒自豪「私密處自體發光」　曝「老公幫保養」害羞：我好熱喔～

永靖公所遷墓未蓋廟卻種電　村民找孝女白琴「哭回鄉長」

阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

3孩組「滅蟑小隊」穿梭巷弄　一晚狂踩14隻化身全村希望

吳釗燮被藍委罵「無為無能」　拍桌嗆人身攻擊要求道歉

紐時：拜登訪以、普丁訪中　陣營對抗趨鮮明

岸田文雄與阿拉伯領袖通話　譴責哈瑪斯攻以：撥款3.2兆援助加薩

拜登與埃及總統通話內容曝　20輛人道救援卡車將進入加薩

美國會山莊又被占領影片曝！　示威高喊：猶太人說加薩立刻停火

拜登訪以前「加薩醫院爆炸」　白宮首發聲明：繼續研究情報

白宮認證！　加薩醫院500死應是「哈瑪斯盟友」犯下

拜登承諾撥32.4億援加薩！　給以色列「前所未見大補包」

白宮：拜登預計發表全國演說　談以巴衝突、俄烏戰爭

伊朗呼籲穆斯林國家　對以色列實施石油禁運

驚悚28秒！馬國幼童遭甩出車外　哭找家人又被撞倒2次

微風寵粉時尚週年慶今登場　好康回饋直逼26%

快訊／內湖海神違規左轉！直行機車閃不過猛撞　20歲騎士送醫不治

年薪百萬男砸15萬包養她　摩鐵激戰隔天挨告詐欺！結局曝光

紐時：拜登訪以、普丁訪中　陣營對抗趨鮮明

岸田文雄與阿拉伯領袖通話　譴責哈瑪斯攻以：撥款3.2兆援助加薩

拜登與埃及總統通話內容曝　20輛人道救援卡車將進入加薩

「打不贏學弟」竟找黑幫圍毆　台東校園37秒霸凌片曝

中醫師教「5穴位」！暈車也可按　失眠、口臭壓手掌心

陳妍希不是本名！提告黑粉勝訴「真名意外曝光」網驚豔：好仙氣

檢舉魔人出沒！桃園三民路被狂開45張罰單　議員籲要有配套措施

4男大改編「生日快樂歌」　扮道士演唱聽完快被超渡

國際熱門新聞

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

男海邊撿到灰鵝卵石　竟是23萬稀寶

便宜又沒罪惡感　Airbnb成偷情男女首選

即／法國7機場收炸彈威脅　恐攻警戒升至最高

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

普丁隨扈提「核按鈕手提箱」　罕見畫面曝

驚悚28秒！馬國幼童遭甩出車外挨撞2次

拜登：以色列允援助從埃及進加薩

美債殖利率再升　美股收黑332點

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

美籍狙擊手為IS效勞　美國法院判無期徒刑

拜登籲以色列：勿重覆美國錯誤

哈瑪斯「飛彈誤射」秘密音檔曝！加薩醫院500死

白宮：加薩醫院500死應是「哈瑪斯盟友」犯下

更多熱門

相關新聞

拜登將發表全國演說　談以巴衝突、俄烏戰爭

拜登將發表全國演說　談以巴衝突、俄烏戰爭

美國總統拜登18日出訪以色列，並與總理納坦雅胡會面，尋求為以巴驟升的衝突情勢解套，白宮官方表示，他將在美東時間今（19日）晚間電視黃金時段，對全國發表演說。

伊朗呼籲穆斯林國家　對以色列實施石油禁運

伊朗呼籲穆斯林國家　對以色列實施石油禁運

拜登籲以色列：勿重覆美國錯誤

拜登籲以色列：勿重覆美國錯誤

拜登：以色列允援助從埃及進加薩

拜登：以色列允援助從埃及進加薩

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

關鍵字：

以色列巴勒斯坦加薩以巴衝突哈瑪斯埃及

讀者迴響

熱門新聞

突胸悶掛急診…26歲男「血管全塞死了」！

嘉義6寶爸驚覺「子女都無血緣關係」怒告敗訴

被嗆整形後變跩　志祺七七道歉：24年都不自信

「廢物轉綠能」是假的　歐司瑪涉吸金

台積電員工倒下　工程師揭5黑暗面

吃迴轉壽司「狂點整桌」都不吃！店員也傻眼

小學畢旅收8200元 　雄中校長神回被讚翻

即／騎士誤上國3！逆向對撞休旅車當場慘死

與王品同天生日用餐免費！

宜蘭警驚爆白嫖泰國妹　射後反悔亮證件搶回2千

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

「註定晚婚」星座Top 3

中華郵政徵人！月薪最高53K

竹科太太在幹嘛？他揭「另一半」真相

吳季穎涉假球　確定逐出台灣籃壇

更多

最夯影音

更多
德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難
李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面