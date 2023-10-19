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美債殖利率再升　美股收黑332點

▲▼美股交易員,紐約證交所,紐約證券交易所。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美股今天收黑。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約18日綜合外電報導

美國公債殖利率再攀升，投資人正評估最新公布的一系列企業財報及財測，美股主要指數今天收黑。台積電ADR跌1.54%、收89.60元。

道瓊工業指數下跌332.57點或0.98%，收33665.08點。

標準普爾指數下挫58.60點或1.34%，收4314.60點。

那斯達克指數挫跌219.45點或1.62%，收13314.30點。

費城半導體指數下滑61.22點或1.76%，收3413.45點。

 
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