驚悚28秒！馬國幼童遭甩出車外　哭找家人又被撞倒2次

Allahuakbar kesian budak tu Mak bapak tolong la aktifkan child lock untuk pintu belakang kereta tu 由 Info Malaysia 發佈於 2023年10月17日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞吉蘭丹州（Kelantan）日前發生一起離譜事故，一輛灰色轎車在路口迴轉時，後座一名幼童不慎摔落，慌張哭著尋找家人時，接連遭2輛轎車碰撞，最後是被一名機車騎士抱起來，才結束這場驚魂記。當地警方事後證實確有此事，目前正在尋找灰色轎車的駕駛。

▲幼童遭甩出車外，後方2車來不及反應接連發生碰撞。（圖／翻攝自Facebook／Info Malaysia）

網傳28秒影片中，只見一輛灰色轎車行駛過一處路口，左後方車門卻在迴轉時突然打開，一名幼童不慎摔落在路中央，還來不及爬起來就被後方白色轎車撞倒，孩子再度站起來想找家人，又被一輛紅色休旅車撞上，整個人在地上滾了一圈，接著又站起來慌張地到處找人，最後是被一名好心的機車騎士抱起來離開路口，才結束這場驚魂記。

根據《The Rakyat Post》報導，這起事故發生馬來西亞吉蘭丹州首府哥打巴魯（Kota Bharu），行車記錄器顯示案發時間為17日下午5點42分，灰色轎車的駕駛在往前行駛了幾公尺之後，才發現孩子被甩飛出去，趕緊將車子停下。

吉蘭丹交通執法調查局局長朱索（Suhaimi Jusoh）表示，警方並未接獲相關報案，目前正在積極尋找灰色轎車駕駛，以釐清事發原因及過程。