「環保少女」倫敦抗議被捕！　肉身擋道阻石油論壇進行

▲童貝里與抗議同伴要求「油錢滾出去」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）17日參加英國倫敦一場反化石燃料示威，表示「別無選擇」只能以肉身阻擋會議順利召開，並在胸前展現印有「油錢滾出去」（Oily Money Out）的字樣。她與其他26人被依擾亂公共秩序罪逮捕，18日受到警方起訴。

綜合外電報導，今年20歲的童貝里（Greta Thunberg）來到倫敦公園大道洲際酒店外，參加「倫敦無化石燃料組織」（Fossil Free London）等聯合發起的抗議示威，以肉身組成人牆的方式，阻止目標與會來賓進場參加「能源情報論壇」（Energy Intelligence Forum）。

▲童貝里最終被警方逮捕。（圖／路透）

童貝里在內的27名抗議者被捕，其中26人被倫敦警方依法起訴。警方表示依照《公共秩序法》第14條，為防止對社區、飯店和旅客造成嚴重干擾，因此進行逮捕。

「能源情報論壇」是能源界盛會，堪稱「石油界奧斯卡」，童貝里與抗議者在現場大喊「油錢滾出去」，她也秀出胸前的標語字樣。警方首先要求抗議者退回人行道，但童貝里與同伴不願讓道給與會者入場，仍然堅持肉身擋車，警方因此逮人。

童貝里被捕前人群中發言，「在這些門後的油與錢的會議上，沒骨氣的政客正在和來自破壞性產業的遊說者達成協議和妥協，破壞性產業就是石油工業。」她說世界各地人們應全球暖化而掙扎死去，但這些政客一般人卻連面都見不到，「我們沒有選擇，只能用我們的肉身擋在會場外，以肢體進行破壞（會議）。」

倫敦警方18日清晨也逮捕環保組織「停止石油Just Stop Oil」的2名共同創辦人朗貝螺（Indigo Rumbelow）與哈連姆（Roger Hallam）。