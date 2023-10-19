　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列答應拜登：人道援助可從埃及進入加薩

▲▼美國總統拜登在訪問以色列後登上空軍一號離開。（圖／路透）

▲美國總統拜登快閃以色列後，登上空軍一號離開。（圖／路透）

中央社

在哈瑪斯集團對以色列發動致命攻擊後，美國總統拜登今天短暫訪問以色列以示支持，還說美國將盡己所能來確保以色列的安全。以色列則宣布會允許援助品從埃及進入加薩走廊。

掌控加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動突襲，在以色列境內燒殺擄掠。以色列發動大規模空襲報復哈瑪斯，雙方傷亡慘重。

拜登（Joe Biden）今天與以色列領袖會面之後，敦促以色列人別被怒火吞噬，表示絕大多數巴勒斯坦人跟哈瑪斯沒有關聯。他說巴勒斯坦人也在受苦。

拜登還說，他本週將籲請國會通過一項「空前」的援助以色列方案。

拜登另提到二戰時期的納粹大屠殺，表示以色列有朋友相挺，「我們不會袖手旁觀，再一次什麼都不做，不管今天或明天，永遠不會」。

不過在堅定支持以色列之際，拜登今天也重申讓巴勒斯坦建國的目標。

▲▼美國總統拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu 或譯尼坦雅胡）會面。（圖／路透）

▲拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。（圖／路透）

法新社報導，拜登在結束訪問以色列時表示：「雖然很難，我們仍必須繼續追求和平，必須繼續遵循讓以巴人民都能安全、有尊嚴、和平活著的道路。」

他說：「對我而言，這就意味兩國方案（Two-state solution）。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天則宣布，以色列會允許援助品從埃及進入加薩，但只會讓「食物、水和藥物」進入這塊被封鎖的巴勒斯坦飛地。

納坦雅胡辦公室在宣布內閣決定時說，「鑒於拜登總統的要求，以色列不會阻擋經由埃及提供的人道援助」，「只要哈瑪斯不會拿到這些補給」，就會允許援助加薩走廊南部的平民。

另外，加薩市（Gaza City）一座醫院昨天遇襲，造成數百人死亡。這是以色列連日空襲哈瑪斯以來，死傷最嚴重的單一事件，哈瑪斯將矛頭指向以色列。

拜登在訪問行程結束時告訴記者：「基於我們目前看到的情報，事件看起來是加薩一恐怖組織發射的一枚火箭出錯所致。」

白宮今天也宣布，美方基於空中影像和攔截到的通訊內容獲得情報，顯示以色列並非昨天加薩醫院遇襲的元凶。

ET快訊
被嗆整形後變跩　志祺七七道歉：24年都不自信
法國7機場收炸彈威脅　馬克宏宣布恐攻警戒升至最高
北市「正妹女警」生力軍來了！4張美照網暴動
吳季穎涉假球風暴　籃協下重手「逐出台灣籃壇」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁訪中會習近平　隨扈提「核按鈕手提箱」罕見畫面曝光

以色列答應拜登：人道援助可從埃及進入加薩

男海邊遛狗一半「突撿到灰色鵝卵石」　真身竟要價23萬珍稀之寶

國際火線／愈壞蛋愈受支持？納坦雅胡的「惡魔政治學」

美籍狙擊手為IS效勞　美國法院判無期徒刑

以色列平民遭屠殺　美國「制裁」10名哈瑪斯相關人員

普丁：與習近平討論了「機密問題」

快訊／法國7機場收炸彈威脅　馬克宏宣布恐攻警戒升至最高

準新娘炫巨大訂婚鑽戒！網友卻都關注「落跑指甲」：它試圖逃離了

日本小一男童「功課沒寫完」被罰午餐減半　家長不滿怒告

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

永靖公所遷墓未蓋廟卻種電　村民找孝女白琴「哭回鄉長」

吳姍儒自豪「私密處自體發光」　曝「老公幫保養」害羞：我好熱喔～

吳釗燮被藍委罵「無為無能」　拍桌嗆人身攻擊要求道歉

賴佩霞本命年「最璀璨的快樂時光」　王淨喊謝盈萱：我的最佳女主角

普丁訪中會習近平　隨扈提「核按鈕手提箱」罕見畫面曝光

以色列答應拜登：人道援助可從埃及進入加薩

男海邊遛狗一半「突撿到灰色鵝卵石」　真身竟要價23萬珍稀之寶

國際火線／愈壞蛋愈受支持？納坦雅胡的「惡魔政治學」

美籍狙擊手為IS效勞　美國法院判無期徒刑

以色列平民遭屠殺　美國「制裁」10名哈瑪斯相關人員

普丁：與習近平討論了「機密問題」

快訊／法國7機場收炸彈威脅　馬克宏宣布恐攻警戒升至最高

準新娘炫巨大訂婚鑽戒！網友卻都關注「落跑指甲」：它試圖逃離了

日本小一男童「功課沒寫完」被罰午餐減半　家長不滿怒告

普丁訪中會習近平　隨扈提「核按鈕手提箱」罕見畫面曝光

台積電熊本設廠！當地房價飆漲4倍比市區還高　土地價格上漲32.4%

快訊／歐司瑪「廢物轉綠能」假的！宣稱年發電1.65億萬度吸金數億

好市多買雞翅「秤重少100克」！會員一看打臉：不是這樣算

「鋼彈R作戰2023」登場　3大環保回收鋼彈模型架引爆狂熱！

以色列答應拜登：人道援助可從埃及進入加薩

男海邊遛狗一半「突撿到灰色鵝卵石」　真身竟要價23萬珍稀之寶

國際火線／愈壞蛋愈受支持？納坦雅胡的「惡魔政治學」

快訊／花蓮卓溪00:00發生規模4「極淺層地震」　最大震度3級

女染髮後「突昏迷5天」　頭髮全剃光才撿回一命

放下偶包一起HIGH！　她KTV倒立熱唱笑翻網友

國際熱門新聞

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

便宜又沒罪惡感　Airbnb成偷情男女首選

即／法國7機場收炸彈威脅　恐攻警戒升至最高

哈瑪斯「飛彈誤射」秘密音檔曝！加薩醫院500死

男海邊撿到灰鵝卵石　竟是23萬稀寶

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

美籍狙擊手為IS效勞　美國法院判無期徒刑

準新娘炫巨大訂婚鑽戒！網友卻關注「落跑指甲」

她為15歲兒開性愛趴　專找嫩妹撿屍

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

商店天花板掉落！竟是「陌生男」睡上面

美國財政部制裁10名哈瑪斯相關人員

車子撞民宅女全身癱瘓　靠1年前iPhone救命

拜登：以色列允援助從埃及進加薩

更多熱門

相關新聞

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

愈壞蛋愈支持？納坦雅胡的惡魔政治學

一向理性思維的德國人，最終也會選出希特勒這種混世魔王。自認是民主典範的美國，非但選出川普這種野心又危險、偏激到極點的人當總統，在他犯下多項罪行之後，半數選民仍希望他再當選一次！如此觀之，受盡迫害的巴勒斯坦人會選出其主張無異於「同歸於盡」的主戰派哈嗎斯來領導他們，也就不足為奇了。

美國財政部制裁10名哈瑪斯相關人員

美國財政部制裁10名哈瑪斯相關人員

美大學生挺巴勒斯坦　遭知名律師事務所炒魷魚

美大學生挺巴勒斯坦　遭知名律師事務所炒魷魚

拜登：空襲加薩醫院應是「另一團體」所為

拜登：空襲加薩醫院應是「另一團體」所為

撤僑包機收6千挨批！日本加派3自衛隊機：不收費

撤僑包機收6千挨批！日本加派3自衛隊機：不收費

關鍵字：

哈瑪斯北美要聞以色列拜登

讀者迴響

熱門新聞

突胸悶掛急診…26歲男「血管全塞死了」！

被嗆整形後變跩　志祺七七道歉：24年都不自信

吃迴轉壽司「狂點整桌」都不吃！店員也傻眼

嘉義6寶爸驚覺「子女都無血緣關係」怒告敗訴

即／騎士誤上國3！逆向對撞休旅車當場慘死

與王品同天生日用餐免費！

宜蘭警驚爆白嫖泰國妹　射後反悔亮證件搶回2千

吳季穎涉假球　確定逐出台灣籃壇

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

士林國中合作社被爆賣炸雞「海撈20萬」　教育局：追究校長責任

中華郵政徵人！月薪最高53K

「註定晚婚」星座Top 3

林襄驚爆孫生「晚上鳥沒啥用」！

下樓梯會關節退化？醫揭2大膝蓋殺手

即／蘋果無預警推出平價Apple Pencil

更多

最夯影音

更多
德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

德總理搭機離開以國遇空襲　記者倉皇抱頭趴停機坪避難
李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

我是誰! 我在哪! 又要帶我去哪裡!? 啊！原來又是野炊出好料？｜佛瑞德遊記｜

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

黑衣男併桌..一看是周潤發！　「自己整理桌面.拿碗筷」超親民

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

NONO涉性侵多人再度出庭　愛問：大不大..進「溫馨室」勘驗特徵

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面