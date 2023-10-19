以色列答應拜登：人道援助可從埃及進入加薩

▲美國總統拜登快閃以色列後，登上空軍一號離開。（圖／路透）



中央社

在哈瑪斯集團對以色列發動致命攻擊後，美國總統拜登今天短暫訪問以色列以示支持，還說美國將盡己所能來確保以色列的安全。以色列則宣布會允許援助品從埃及進入加薩走廊。

掌控加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動突襲，在以色列境內燒殺擄掠。以色列發動大規模空襲報復哈瑪斯，雙方傷亡慘重。

拜登（Joe Biden）今天與以色列領袖會面之後，敦促以色列人別被怒火吞噬，表示絕大多數巴勒斯坦人跟哈瑪斯沒有關聯。他說巴勒斯坦人也在受苦。

拜登還說，他本週將籲請國會通過一項「空前」的援助以色列方案。

拜登另提到二戰時期的納粹大屠殺，表示以色列有朋友相挺，「我們不會袖手旁觀，再一次什麼都不做，不管今天或明天，永遠不會」。

不過在堅定支持以色列之際，拜登今天也重申讓巴勒斯坦建國的目標。

▲拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。（圖／路透）



法新社報導，拜登在結束訪問以色列時表示：「雖然很難，我們仍必須繼續追求和平，必須繼續遵循讓以巴人民都能安全、有尊嚴、和平活著的道路。」

他說：「對我而言，這就意味兩國方案（Two-state solution）。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天則宣布，以色列會允許援助品從埃及進入加薩，但只會讓「食物、水和藥物」進入這塊被封鎖的巴勒斯坦飛地。

納坦雅胡辦公室在宣布內閣決定時說，「鑒於拜登總統的要求，以色列不會阻擋經由埃及提供的人道援助」，「只要哈瑪斯不會拿到這些補給」，就會允許援助加薩走廊南部的平民。

另外，加薩市（Gaza City）一座醫院昨天遇襲，造成數百人死亡。這是以色列連日空襲哈瑪斯以來，死傷最嚴重的單一事件，哈瑪斯將矛頭指向以色列。

拜登在訪問行程結束時告訴記者：「基於我們目前看到的情報，事件看起來是加薩一恐怖組織發射的一枚火箭出錯所致。」

白宮今天也宣布，美方基於空中影像和攔截到的通訊內容獲得情報，顯示以色列並非昨天加薩醫院遇襲的元凶。