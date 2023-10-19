男海邊遛狗一半「突撿到灰色鵝卵石」　真身竟要價23萬珍稀之寶

▲男子與寵物散步時意外發現龍涎香，起初誤以為是黃金，不過其氣味與測試結果都驗證這塊石頭是價值不菲的龍涎香。（圖／示意圖／達志影像）



圖文／CTWANT

英國一名男子帶著寵物狗在海邊散步時意外撿到龍涎香，秤重後達156公克，市面上龍涎香一公克價格約落在台幣1500到3000元，換算下來該男子僅是日常的在海邊散步，就拾獲最少23萬台幣的龍涎香，讓該名男子笑稱：「現在去海邊散步都會帶上狗，也許還能找到更多龍涎香或是其他寶物。」

根據英國《太陽報》報導，英國蘇格蘭一位名叫派崔克威廉森（Patrick Williamson）的男子與寵物狗在艾爾文海灘上玩接球遊戲時，狗狗咬著球跑向一處長滿海藻的地方後就把球放下，不像平常總是緊咬球不放，因此威廉森也跟著過去查看，沒想到看到一塊「帶有琥珀色條紋的灰棕色鵝卵石」。

威廉森表示，他起初以為這塊鵝卵石是一塊黃金，「不過那股氣味很快就讓我改變了想法！多年的捕魚經驗讓我意識到這可能是塊龍涎香，當用熱針去測試時，反應跟龍涎香完全一致。」

今年英國曾賣出一塊重達9.5公斤的龍涎香，當時成交金額高達39.4萬英鎊（約新台幣1575萬元），而威廉森發現的這塊龍涎香重約5.5盎司（約156克），按照同等價值計算，至少值25萬元新台幣，若是按照台灣目前市價1公克約新台幣1500到3000元，也有23.4萬元。

被問到要如何運用這筆「天上掉下來的黃金」，威廉森笑說，還不確定要怎麼處理這筆錢，但應該會繼續帶狗在海邊散步，「看能不能發現更多的龍涎香。」

The “disgusting” blob has been called “the treasure of the sea.” 由 New York Post 發佈於 2023年10月14日 星期六

龍涎香是一種蠟狀物質，成因是抹香鯨進食後腸道內無法消化的物質，可能經由嘔吐物或是糞便一起排出，主要用途包括化妝品和香水製造，大塊龍涎香尤其受到高端香水製造商的歡迎，因為調香師認為龍涎香有助於香味附著在人的皮膚上。

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