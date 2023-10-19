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國際火線／愈壞蛋愈受支持？納坦雅胡的「惡魔政治學」

▲▼納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣誓就任以色列總理。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡是民族英雄，還是惡魔？（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

住在自由世界的人民，普遍會認為民主／選舉是比較好的政治制度，會選出比較好的、為人民幸福着想的領導人。事實上真的是這樣嗎？正如科幻小說《三體》裡說的：「人類已經愈來愈控制不住自己的瘋狂了。」在權力和慾望的腐蝕下，一些被選出來的領導人愈走愈偏鋒、做法愈來愈瘋狂。而在他們有如「斑衣吹笛人」的魔笛催眠下，許多人民也跟著「起乩」。

被認為一向是理性思維的德國人，最終也會選出希特勒這種混世魔王。向來自認是「民主典範」的美國，非但選出川普這種野心又危險、偏激到極點的人當總統，而且在他犯下多項昭昭罪行之後，還有半數選民希望他再當選一次！如此觀之，受盡迫害的巴勒斯坦人會選出其主張無異於「同歸於盡」的主戰派哈嗎斯來領導他們，也就不足為奇了。另一個明顯例子，是這裡要說的以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。

▲▼美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行聯合記者會。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統拜登走訪以色列，跟納坦雅胡舉行聯合記者會。（圖／達志影像／美聯社）

納坦雅胡是以色列右翼政黨「聯合黨」(Likud)黨魁。從1996年起，他領導的政府(包括結合極右翼黨派的聯合政府)三度執政。他擔任總理的時間加來超過15年，成為以色列自1948年建國以來，任期最久的總理。這意味著什麼？

復國之前，猶太人經歷過長達1800多年的「大離散」(Diaspora)時期。失去祖國的猶太人一直是「被侮辱與被傷害者」。有幸復國後，他們有祖國了。但不曉得該說是幸還是不幸，充滿敵意環伺著的鄰國竟然一再聯合起來「圍毆」他們，卻又屢屢打不過，造成失地裂土的下場。

「六日戰爭」後，以色列一口氣從敵人那裡奪來大片土地，包括約旦河西岸、東耶路撒冷、戈蘭高地、以及西奈半島東北部約365平方公里的狹長地帶：加薩走廊。以色列一下子胖了許多，心也跟著狂野起來。他們開始在這些佔奪的土地上建立所謂「屯墾區」，其實就是讓猶太人殖民的社區。儘管聯合國及許多國家都不承認它們是合法的，但在美國撐腰下，以色列依然我行我素(儘管2005年時，以色列還是撤走在加薩的所有屯墾點，全境交還巴人自治政府管理)。

▲▼加薩走廊在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為大型露天煉獄。（圖／路透）

加薩走廊在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為人間煉獄。（圖／路透）

以、巴雙方並非不曾想過「和平共存」的問題。但是兩邊都有死硬主戰派，一再阻撓和平計畫。例如主推「和平協議進程」的左派總理拉賓(Yitzhak Rabin)，即於1995年遭到猶太人裡的右翼激進分子刺殺身亡。拉賓被刺之後，左派的聲音逐漸被壓下去，反之，鼓吹「佔領無罪，鎮壓有理」的右派如納坦雅胡者，卻獲得愈來愈多的民意支持。

猶太人未嘗忘記他們曾經是大屠殺的受害者，也未必那麼喜歡變身為加害人。但是強硬派敵人(例如哈瑪斯和伊朗）誓言不共戴天的殘酷現實，時時刻刻提醒著他們：關乎國家和自身生死存亡的威脅潛伏，片刻未曾消減。於是，納坦雅胡和極右派除「惡」必須務盡的主張，逐漸取得上風。

「老納」一派的論調是：「如果你要打敗惡魔，就必須變得比他們更惡魔！」於是乎，一切對巴勒斯勒坦的殺戮、迫害、趕盡殺絕的手段都被合理化，甚至可以原諒。正是在這種主戰的氛圍下，納坦雅胡領導的政黨一再在選舉中獲勝。

▲▼中東多國民眾走上街頭抗議以色列。（圖／路透）

中東多國民眾走上街頭抗議以色列。（圖／路透）

權力使人腐化；掌權愈久愈腐化，「老納」亦難逃此一宿命。納坦雅胡近年貪腐官司纏身，他卻大搞「司法改革」：企圖讓政府獨攬任命最高法院大法官的權力(政府擁有大法官遴選委員會的人事任命權)，此舉無異讓最高法院淪為政府的橡皮圖章，目的只是讓自己脫罪或未來免於受審。

另一方面，他又卯起來收買媒體，全為政府說好話、打壓反對者的聲音。納坦雅胡的「司法改革」引發國內大規模示威(當中包括退伍的空軍軍人)，國民之間產生嚴重分裂。有評論者指出，哈瑪斯會發動這場瘋狂攻擊，納坦雅胡要負很大責任(至少是引戰的亂源之一）。

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