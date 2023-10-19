夾娃娃機裡有真娃娃！　絨毛玩偶「探出人頭」嚇壞家長

▲夾娃娃機裡有真娃娃！男童為了小小兵鑽進去，絨毛玩偶「探出人頭」嚇壞家長。（翻自《每日郵報》）



圖文／鏡週刊

澳洲布里斯班北部的一間「棒棒糖」（Lollipops）遊藝場，近日被發現有一台夾娃娃機怪怪的，因為裡面竟然有「真娃娃」。原來是一名3歲男童為了拿小小兵玩偶，不惜鑽進機器裡，結果卡在機器內，幸好最後在遊藝場人員的協助下，讓男童得以脫身。

據英國《每日郵報》報導，3歲男童胡賽因（Imran Hussein）為了心愛的小小兵玩具，不惜鑽進夾娃娃機裡，試圖抱走機器裡的小小兵，但胡賽因也因此被困在機器來。後來有其他家長發現，夾娃娃機裡竟然有「真娃娃」，立刻告知遊藝場員工來處理。報導指出，胡賽因受困5分鐘後被順利救出，工作人員拿來鑰匙打開夾娃娃機的門，並抱出胡賽因，這時胡塞因依然緊緊抱住他心愛的小小兵娃娃。

▲遊藝場後來讓胡賽因免費抱這隻小小兵回家。（翻自《每日郵報》）



報導指出，胡賽因的媽媽伊芙拉娜（Iferana Hussein）說，當時她帶著胡賽因和老公到一間咖啡廳，隨後她忙著跟櫃台點餐，老公則在座位上幫忙看孩子，但沒想到當伊芙拉娜點完餐回頭時，卻發現孩子不見了。之後伊芙拉娜焦急地尋找孩子，後來才知道胡賽因跑到旁邊的「棒棒糖」遊藝場，更看到一台夾娃娃機裡，眾多絨毛娃娃之中「探出人頭」，這就是胡賽因。

伊芙拉娜說，她們很感謝遊藝場人員救出胡賽因，她之後也向遊藝場表示，願意花錢買下這隻小小兵娃娃。不過遊藝場相當好心，免費讓胡賽因帶回家。

更多鏡週刊報導

【以巴戰爭】加薩醫生被大批童屍包圍 悲痛開記者會！拜登與約旦四方會談破局

熊本熊攜手台積電好厲害 「城市幸福度」大躍進！北海道連15年奪「日本最有魅力地區」

奇葩飛機餐！「4顆白饅頭+1片白菜」乘客傻眼 航空公司出面解釋了