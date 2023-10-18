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美籍狙擊手為IS效勞　美國法院判無期徒刑

▲▼ IS,伊斯蘭國,敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲極端組織伊斯蘭國（IS），圖為IS武裝分子示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

紐約法官今天判處一名為激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）效勞的美籍狙擊手無期徒刑。

法新社報導，布魯克林聯邦法院法官格勞菲斯（Nicholas Garaufis）同時也對該名叫做阿塞諾夫（Ruslan Maratovich Asainov）的男子作出其他3項判刑，針對他向伊斯蘭國提供物資支持導致他人喪生、密謀給予物資支援、妨礙司法，一共再處100年徒刑。

在審判的過程中，現為46歲的阿塞諾夫依舊表示支持伊斯蘭國。美國當局已認定伊斯蘭國是「外國恐怖組織」。

聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）表示：「在伊斯蘭國進行殘忍與殘暴行徑時，被告將他一生奉獻給該恐怖組織，並在敘利亞成為伊斯蘭國的狙擊手，還訓練許多其他伊斯蘭國成員開槍殺人。」

皮斯補充說：「被告至今仍不思悔改，忠於那種可憎的理想。」

原本來自哈薩克的阿塞諾夫2013年離開紐約的家前往敘利亞。他在當地加入伊斯蘭國戰士行列，直到2019年遭「敘利亞民主力量」（SDF）逮捕。

敘利亞民主力量是一個敘利亞內戰軍事同盟，由庫德族主導，曾與美國並肩作戰打擊伊斯蘭國，目前仍獲得美國的支持。

阿塞諾夫在敘利亞期間仍與美國的熟人保持聯繫，包括傳送訊息以及他在戰場上的照片。

根據法院文件記載，阿塞諾夫在2015年傳送的其中一則訊息寫道：「我們是全世界有史以來最凶惡的恐怖組織。」

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