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快訊／法國7機場收炸彈威脅　馬克宏宣布恐攻警戒升至最高

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

法國總統馬克宏17日才宣布將訪問以色列，支持打擊恐怖勢力，不料18日就傳出法國7個機場收到炸彈威脅，讓馬克宏不得不宣布將國內恐攻警戒升至最高級。

根據法廣報導，法國里昂（Lyon）、里爾（Lille）、博韋（Beauvais）、南特（Nantes）、尼斯（Nice）、圖盧茲（Toulouse）以及聖特拉斯堡（Strasbourg）等地機場，18日上午陸續收到「炸彈威脅」的匿名電子郵件，被迫採取應對措施。

對此，法國民航總局（DGAC）證實，里昂、里爾、圖盧茲和博韋等4個主要機場有進行疏散，還有不少航班因此延誤或更改行程，目前警報已陸續解除，逐步恢復營運。

自哈瑪斯7日突襲以色列後，法國境內也頻頻傳出攻擊或炸彈威脅。本月13日，法國東北部城市阿拉斯（Arras）一名自稱效忠伊斯蘭國（ISIS）的俄羅斯籍車臣裔男子攻擊當地高中，犯案時還高呼「真主至大」，釀成1死3傷。

當時馬克宏譴責，這是「野蠻的伊斯蘭恐怖主義」，宣布國內進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也就是反恐安全計畫最高層級，當地軍警也加強巡邏。

另外，知名景點凡爾賽宮近日同樣頻頻收到炸彈威脅，不僅4天內2度疏散，連羅浮宮、里昂車站都遭恐嚇，讓巴黎7000警力嚴陣以待。

如今法國多座機場再收襲擊恐嚇，馬克宏再次宣布進入「緊急襲擊」狀態，國內人心惶惶，所幸目前尚未傳出實質攻擊或傷亡。

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