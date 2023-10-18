日本小一男童「功課沒寫完」被罰午餐減半　家長不滿怒告

▲有3名學童曾被罰營養午餐份量減少。（示意圖／達志影像／美聯社）



中央社

日本福岡縣宮若市一所學校的9歲小一男童因為沒寫功課，被老師罰中午的營養午餐份量減半，他的父母不滿提告，向市政府與縣政府合計索賠165萬日圓（約新台幣35.6萬元）。

讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，校方因為減少營養午餐份量，被家長認為是體罰而被告上法院，這是相當罕見的案例。此案昨天在福岡地方法院開庭，市政府與縣政府均拒絕賠償，將繼續訴訟。

根據訴狀，處罰事件發生在這名小一男童的第1學期中到第3學期期間。日本為3學期制，第1學期是4到8月，第2學期9到12月，第3學期則是隔年1到3月。

男童表示，班導師會以他「沒寫功課」、「沒當值日生」等理由，多次把他的營養午餐份量減少到一半以下，還曾把他趕出教室。訴狀指出，「減量對於男童的身心都造成嚴重的負面影響」，認為這等同體罰，並認為教育委員會沒有懲戒該名班導，怠忽職守。

宮若市政府表示，接到家長投訴後，學校進行調查，發現包括當事男童在內，有3名學童曾被罰營養午餐份量減少。

男童家長昨天召開記者會表示，導師「似乎是特意針對他不喜歡的孩子，對此無法原諒」。宮若市政府則表示，無法對審判中的案件細節置評。福岡縣則稱不清楚案情細節，不予評論。