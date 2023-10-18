美大學生挺巴勒斯坦　遭知名律師事務所炒魷魚

▲以巴衝突已經超過4100人死亡。（圖／路透）

文／中央社

美國知名達維律師事務所今天撤銷數名哈佛大學、哥倫比亞大學學生的工作機會。在巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」突襲以色列釀嚴重死傷後，這些學生連署力挺巴勒斯坦的公開聲明。

路透社報導，達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell）管理合夥人巴爾（Neil Barr）今天透過電子郵件向事務所成員表示，公司已撤銷3名法學院學生的工作機會。根據路透社取得的信件內容，哈佛及哥倫比亞大學學生團體發表有關這波中東衝突的聲明，這些學生扮演要角。

巴爾在信件中提及，事務所跟其中2名學生保持聯絡，以考量他們提供的額外資訊。這暗示他們可能重獲工作機會。

「紐約時報」報導，達維律師事務所近日撤銷3名學生的工作機會，他們據信領導哈佛及哥倫比亞大學學生組織發表將「哈瑪斯」突襲歸咎以色列的聲明。事務所今天表示，正在重新考慮其中2名學生工作機會被撤銷的決定。這2名學生聲稱，這些聲明未經自己授權。聲明上面也沒有任何個人簽名。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！ 現打9折

根據路透社，巴爾在信中寫道，「這些聲明與我們事務所的價值觀背道而馳，因此決定，撤銷這些工作機會是捍衛我們責任的適當作法，我們有責任為達維所有員工提供安全且具包容性的工作環境」。

一名達維律師事務所發言人拒絕透露工作機會被撤銷的學生身分，以及他們來自哪個校園團體。

哈佛大學及哥倫比亞大學法學院發言人拒絕對此事置評。

在此之前，美國上週也發生一起類似事件。紐約大學「學生律師協會」（Student Bar Association, SBA）前主席沃克曼（Ryna Workman）在SBA線上簡報寫道，以色列對「哈瑪斯」這起致命攻擊負有全責。溫斯頓-史特拉恩律師事務所（Winston & Strawn）隨後表示，已撤回提供給沃克曼的工作機會。