　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她母愛氾濫為15歲兒開性愛趴　專找嫩妹撿屍「多人運動」全來

母愛氾濫為15歲兒開性愛趴，專找嫩妹撿屍「多人運動」全來！媽媽也獸欲大發。（翻自《每日星報》）

▲母愛氾濫為15歲兒開性愛趴，專找嫩妹撿屍「多人運動」全來！媽媽也獸欲大發。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

美國一名現年38歲的地方媽媽歐康娜（Shannon O'Connor）被公認是「最狂開趴媽媽」，因為她為了15歲兒子的「成長」，竟然自行籌組性愛趴，不僅找來兒子的好友們參加，還從網路專找16歲嫩妹一起玩。而且在派對上，酗酒、撿屍、「多人運動」全都來，甚至連歐康娜本人都在現場獸欲大發。

據英國《每日星報》報導，歐康娜的這起案件，將在11月6日舉行首次的法院聽證會，因此相關的法庭文件細節也在近日曝光。案情顯示，歐康娜分別在2020年夏天和2021年2月組織數場性愛趴，其中參加者主要是她的未成年兒子和其朋友、同學。檢察官在調查時也發現，歐康娜還特意上網尋找「16歲的辣妹」、「16歲的美眉」、「對年輕人性愛有幫助的書」，而這些證據都藏在歐康娜的手機搜尋裡。

母愛氾濫為15歲兒開性愛趴　專找嫩妹撿屍「多人運動」全來！媽媽也獸欲大發

▲歐康娜還特意上網尋找「16歲的辣妹」、「16歲的美眉」、「對年輕人性愛有幫助的書」。（翻自《每日星報》）

案情報告也指出，歐康娜還會當「接應者」，教兒子的同學在半夜逃家，避開父母的視線，然後歐康娜在屋外接應，開車帶著這些孩子們到她位在加州洛斯加托斯（Los Gatos）的豪宅內，大家就在豪宅內開趴。此外，歐康娜會在現場分發保險套，並鼓勵這些未成年者酗酒豪飲，甚至發生性關係，據悉其中有人是合意性交，有人則是被撿屍性交。另外，歐康娜也很在意「嫩妹的品質」，如果被兒子跟同學們嫌棄「不正」，馬上就會被歐康娜「退貨」要求她們離開派對。

除此之外，歐康娜雖然有老公，但她都會趁老公不在時才開趴，並對老公保密，因此老公完全不知情。而歐康娜也會要求參加性愛趴的孩子們「不能說出去」，甚至威脅他們，如果他們不小心說漏嘴，就會對外放出對他們不利的謠言。

母愛氾濫為15歲兒開性愛趴　專找嫩妹撿屍「多人運動」全來！媽媽也獸欲大發

▲歐康娜雖然有老公，但她都會趁老公不在時才開趴。（翻自《每日星報》）

據悉歐康娜在2021年，隱約發現自己已經開始遭到警方調查，之後歐康娜就帶著兒子搬到愛德荷州居住。不過在2021年10月，警方在歐康娜的愛德荷州家中將她逮捕，並在現場發現她正在開趴，還有12名未成年者陪她一起過夜。歐康娜之後被控39項罪名，包括危害兒童健康、對兒童性虐待猥褻、對兒童提供酒精飲料等，檢察官也痛斥她開趴是「為了滿足自己獸欲」。

另外報導還指出，歐康娜目前被關押在加州的艾默伍德矯正機構（Elmwood Correctional Facility），但她在去年10月一度被其他囚犯攻擊。此外，歐康娜的老公也在今年初和她辦完離婚手續。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
閃婚高富帥！婚後驚覺老公是變性人　她遭威脅利誘陷畸形婚姻難脫身
習近平辦一帶一路峰會　普丁讚：他不是臨時工！「俄帝氣勢」輾壓北京全場
夾娃娃機裡有真娃娃！男童為了小小兵鑽進去　絨毛玩偶「探出人頭」嚇壞家長

ET快訊
快訊／吳季穎「自請離隊」！　台啤聲明證實了
薔薔旅遊爆衝突！當街大罵：丟盡我面子
快訊／EXO成員爆離開SM娛樂！
放棄進駐龍潭！議員遭出征「趕走台積電」緊急刪文
26歲警白嫖！　射後反悔亮警證「記2大過免職」
吳季穎回家換萬元潮T　事發首夜住信義區商旅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她母愛氾濫為15歲兒開性愛趴　專找嫩妹撿屍「多人運動」全來

拜登為以色列辯護！　稱空襲加薩醫院應是「另一團體」所為

天花板掉落！竟揭穿「陌生男」半裸睡上面　美店員嚇壞報警

車子撞民宅！女重傷「全身癱瘓」　靠1年前啟動iPhone這功能救命

撤僑包機收6千挨批！　日本政府急派「3自衛隊航機」：不收費

孕婦吃到一半破水！　火鍋店老闆：未來9個月都免錢

以色列公開秘密音檔！哈瑪斯討論「飛彈誤射」　釀加薩醫院500死

美日韓擬首度聯合空中演習　美B-52轟炸機也參與！傳最快本周舉行

日幣貶值吸引外國客爆買！　訪日人數幾乎「回到疫情前」

快訊／拜登抵達以色列！　機場附近道路全數封閉

妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！

阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

Selina曝生產過程！見落紅嚇壞　Ella慌爆：要載妳去醫院嗎？

楊奇煜終於盼到女團：手都在抖XD　牙齒卡渣大落漆..李佳穎好物神救援

出去買早餐！2姊弟卻遇惡火　媽懊悔：怕他們餓...才5分鐘

周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

她母愛氾濫為15歲兒開性愛趴　專找嫩妹撿屍「多人運動」全來

拜登為以色列辯護！　稱空襲加薩醫院應是「另一團體」所為

天花板掉落！竟揭穿「陌生男」半裸睡上面　美店員嚇壞報警

車子撞民宅！女重傷「全身癱瘓」　靠1年前啟動iPhone這功能救命

撤僑包機收6千挨批！　日本政府急派「3自衛隊航機」：不收費

孕婦吃到一半破水！　火鍋店老闆：未來9個月都免錢

以色列公開秘密音檔！哈瑪斯討論「飛彈誤射」　釀加薩醫院500死

美日韓擬首度聯合空中演習　美B-52轟炸機也參與！傳最快本周舉行

日幣貶值吸引外國客爆買！　訪日人數幾乎「回到疫情前」

快訊／拜登抵達以色列！　機場附近道路全數封閉

快訊／吳季穎被爆打假球「自請離隊」！台啤聲明證實了

大久保麻梨子攜母遊「金鐘劇景點」大讚台劇優質

老鼠莫名衝過來！　金門歐亞水獺「被當跳箱」氣到追上去

富士康工業互聯網擬不超過13.27億買回庫藏股　用於激勵員工

海瑞溫斯頓50億珠寶襲台　大克拉寶石慶晶華店嶄新開幕

岑永康參加20歲愛女畢業典禮　不捨嫁女兒：可以不面對嗎

見證百年文物修復　文物修復特展發掘台灣教育史

10萬預購先卡位！台灣BMW「大改款跨界跑旅」3動力接單開跑

虛實導覽雙管齊下　航港局首度招募燈塔志工

台鋼獵鷹催生主場「台南小巨蛋」　深耕在地化球員名單21人大爆炸

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

哈瑪斯「飛彈誤射」秘密音檔曝！加薩醫院500死

加薩醫院遭炸500死　約旦取消峰會拒見拜登

聯合國：以色列撤離令違反國際法　加薩

特斯拉電池遭雨水浸泡！　「維修費70萬」車主嚇傻

乩童施法迷昏信徒性侵　監控曝已百女受害

有人拉在廁所地板上　易捷航空停飛

手機可「整晚充電」？專家解答了

即／拜登抵達以色列　機場附近道路全封閉

留日陸生「爆買2.5億」名牌包　1理由遭追稅2500萬

急診室值班家園被轟炸　醫生爸找到6歲兒屍體

加薩醫院遭空襲「拜登回應了」

煉獄！加薩醫師「屍堆中」開記者會

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

與王品同天生日用餐免費！

台南警「劈腿4女」偷拍47秒　現又考上警察

筋肉媽媽驚爆「已離婚」！

林襄驚爆孫生「晚上鳥沒啥用」！

網紅7寶媽被爆讓小孩「生吃山羌肝」

永靖鄉民反「種電」陳情　孝女跪地哭喊

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

PLG球評突怒發IG「沒資格在台灣打球！」

即／蘋果無預警推出平價Apple Pencil

NONO逼問：大不大　北檢勘驗「身體特徵」

得獎YTR沒出席引爭議！呱吉深夜解答

中華郵政徵人！月薪最高53K

震撼彈！布蘭妮驚爆「為賈斯汀墮胎」

2024「犯太歲4生肖」恐衰整年！破財不斷、小人暗算

吳季穎承認打假球私訊曝　放水價碼超驚人

更多

最夯影音

更多
妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！

妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！
阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面