她母愛氾濫為15歲兒開性愛趴　專找嫩妹撿屍「多人運動」全來

▲母愛氾濫為15歲兒開性愛趴，專找嫩妹撿屍「多人運動」全來！媽媽也獸欲大發。（翻自《每日星報》）



圖文／鏡週刊

美國一名現年38歲的地方媽媽歐康娜（Shannon O'Connor）被公認是「最狂開趴媽媽」，因為她為了15歲兒子的「成長」，竟然自行籌組性愛趴，不僅找來兒子的好友們參加，還從網路專找16歲嫩妹一起玩。而且在派對上，酗酒、撿屍、「多人運動」全都來，甚至連歐康娜本人都在現場獸欲大發。

據英國《每日星報》報導，歐康娜的這起案件，將在11月6日舉行首次的法院聽證會，因此相關的法庭文件細節也在近日曝光。案情顯示，歐康娜分別在2020年夏天和2021年2月組織數場性愛趴，其中參加者主要是她的未成年兒子和其朋友、同學。檢察官在調查時也發現，歐康娜還特意上網尋找「16歲的辣妹」、「16歲的美眉」、「對年輕人性愛有幫助的書」，而這些證據都藏在歐康娜的手機搜尋裡。

▲歐康娜還特意上網尋找「16歲的辣妹」、「16歲的美眉」、「對年輕人性愛有幫助的書」。（翻自《每日星報》）



案情報告也指出，歐康娜還會當「接應者」，教兒子的同學在半夜逃家，避開父母的視線，然後歐康娜在屋外接應，開車帶著這些孩子們到她位在加州洛斯加托斯（Los Gatos）的豪宅內，大家就在豪宅內開趴。此外，歐康娜會在現場分發保險套，並鼓勵這些未成年者酗酒豪飲，甚至發生性關係，據悉其中有人是合意性交，有人則是被撿屍性交。另外，歐康娜也很在意「嫩妹的品質」，如果被兒子跟同學們嫌棄「不正」，馬上就會被歐康娜「退貨」要求她們離開派對。

除此之外，歐康娜雖然有老公，但她都會趁老公不在時才開趴，並對老公保密，因此老公完全不知情。而歐康娜也會要求參加性愛趴的孩子們「不能說出去」，甚至威脅他們，如果他們不小心說漏嘴，就會對外放出對他們不利的謠言。

▲歐康娜雖然有老公，但她都會趁老公不在時才開趴。（翻自《每日星報》）



據悉歐康娜在2021年，隱約發現自己已經開始遭到警方調查，之後歐康娜就帶著兒子搬到愛德荷州居住。不過在2021年10月，警方在歐康娜的愛德荷州家中將她逮捕，並在現場發現她正在開趴，還有12名未成年者陪她一起過夜。歐康娜之後被控39項罪名，包括危害兒童健康、對兒童性虐待猥褻、對兒童提供酒精飲料等，檢察官也痛斥她開趴是「為了滿足自己獸欲」。

另外報導還指出，歐康娜目前被關押在加州的艾默伍德矯正機構（Elmwood Correctional Facility），但她在去年10月一度被其他囚犯攻擊。此外，歐康娜的老公也在今年初和她辦完離婚手續。

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