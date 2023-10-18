拜登為以色列辯護！　稱空襲加薩醫院應是「另一團體」所為

▲拜登與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行聯合記者會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登於當地時間18日上午飛抵以色列，隨即與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行聯合記者會，預計稍後接著展開雙邊會晤。

綜合外媒報導，納坦雅胡在記者會中表示，他首先要感謝拜登對以色列的支持，還有其「清晰的道德感」（moral clarity），並將巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日的襲擊形容為「發生了20次的911事件」，這種襲擊完全就是最純粹的邪惡，「你（拜登）正確地在文明和野蠻之間劃清了界線。」

President Biden comments on the strike on the hospital in Gaza and says it appears it was done “by the other team”. pic.twitter.com/VcmhbizYGM — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2023

拜登對納坦雅胡說，加薩醫院17日遭到轟炸並非以色列所為，「我對昨天加薩醫院的爆炸感到悲痛與憤怒，根據我所看到的情況，似乎是另一個團體所為，而不是你。」拜登強調，現階段還有很多事情要做，很多困難需要克服。

拜登重申了美國對以色列的支持，「我今天來到這裡的原因很簡單，我想讓以色列人民、全世界的人民知道，美國站在這裡，我想親自來說明這一點。」

拜登譴責了哈瑪斯對以色列的襲擊，更稱哈瑪斯的暴行讓伊斯蘭國（ISIS）顯得更理性；但他也承認，雖然以色列有權自我防衛，「但我們也必須記住，哈瑪斯不代表所有巴勒斯坦居民，他（哈瑪斯）只會給他們帶來痛苦。」

兩人發表簡短演說後，並未接受任何提問就接續進行雙邊會談，據了解，拜登接下來會與以色列戰時內閣見面，還有機會見到一些應對哈瑪斯襲擊的以色列前線人員，另外也會和親人被押為人質的以色列家庭見面。

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