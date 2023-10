拜登為以色列辯護！　稱空襲加薩醫院應是「另一團體」所為

▲拜登與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)舉行聯合記者會。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登於當地時間18日上午飛抵以色列,隨即與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)舉行聯合記者會,預計稍後接著展開雙邊會晤。

綜合外媒報導,納坦雅胡在記者會中表示,他首先要感謝拜登對以色列的支持,還有其「清晰的道德感」(moral clarity),並將巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日的襲擊形容為「發生了20次的911事件」,這種襲擊完全就是最純粹的邪惡,「你(拜登)正確地在文明和野蠻之間劃清了界線。」

President Biden comments on the strike on the hospital in Gaza and says it appears it was done “by the other team”. pic.twitter.com/VcmhbizYGM