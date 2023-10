以色列公開秘密音檔！哈瑪斯討論「飛彈誤射」　釀加薩醫院500死

▲加薩醫院遭以色列空襲,造成500人死亡。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

加薩阿里阿拉伯醫院(Al-Ahli al-Arabi Hospital)17日遭空襲,粗估至少造成500名平民死亡。巴勒斯坦當局與阿拉伯國家第一時間將矛頭指向以色列,並譴責非人道行為。然而以色列否認空襲,並直指是巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰」誤發飛彈。伊斯蘭聖戰雖在第一時間否認,但如今以色列進一步公布哈瑪斯的討論音檔,以證明自己的清白。

根據《天空新聞網》報導,以色列國防軍(IDF)反駁攻擊加薩阿里阿拉伯醫院,強調種種跡象都顯示並非以色列所為,包含轟炸狀況以及火箭炮型號等,且爆炸發生時,以色列軍隊並未在醫院附近執行空中任務。

▲醫院空地全是因空襲死亡的罹難者遺體。(圖/達志影像/美聯社)



空襲發生後,巴勒斯坦與其他阿拉伯國家一致公開聲討以色列,不過被以色列駁斥,幕後真兇是「伊斯蘭聖戰」誤發火箭炮。對此,伊斯蘭聖戰18日發表書面聲明表示,「猶太復國主義敵人正在極力逃避為他們犯下的殘酷屠殺負責,他們透過一貫的手法,編造謊言,轟炸了加薩阿里阿拉伯醫院,並將責任歸咎於巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰運動。因此我們確認敵人提出的指控是虛假和毫無根據的。」直指以色列抹黑。

Hamas terrorists in their own voices:



Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023. pic.twitter.com/mz31MiePU3