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以色列公開秘密音檔！哈瑪斯討論「飛彈誤射」　釀加薩醫院500死

▲▼加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

▲加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭空襲，粗估至少造成500名平民死亡。巴勒斯坦當局與阿拉伯國家第一時間將矛頭指向以色列，並譴責非人道行為。然而以色列否認空襲，並直指是巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰」誤發飛彈。伊斯蘭聖戰雖在第一時間否認，但如今以色列進一步公布哈瑪斯的討論音檔，以證明自己的清白。

根據《天空新聞網》報導，以色列國防軍（IDF）反駁攻擊加薩阿里阿拉伯醫院，強調種種跡象都顯示並非以色列所為，包含轟炸狀況以及火箭炮型號等，且爆炸發生時，以色列軍隊並未在醫院附近執行空中任務。

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

▲醫院空地全是因空襲死亡的罹難者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

空襲發生後，巴勒斯坦與其他阿拉伯國家一致公開聲討以色列，不過被以色列駁斥，幕後真兇是「伊斯蘭聖戰」誤發火箭炮。對此，伊斯蘭聖戰18日發表書面聲明表示，「猶太復國主義敵人正在極力逃避為他們犯下的殘酷屠殺負責，他們透過一貫的手法，編造謊言，轟炸了加薩阿里阿拉伯醫院，並將責任歸咎於巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰運動。因此我們確認敵人提出的指控是虛假和毫無根據的。」直指以色列抹黑。

以色列稍早再度公開一段音檔，內容為2名哈瑪斯激進分子在討論伊斯蘭聖戰誤發火箭炮，導致加薩醫院被炸毀。巴勒斯坦激進組織伊斯蘭聖戰與哈瑪斯關係密切。

根據音檔，其中一名哈瑪斯成員A說，「我告訴你，這是我們第一次看到飛彈這樣墜落，所以我們說這個飛彈是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的。」另一名哈瑪斯成員B則回覆，「什麼？是我們的人射的嗎？」A說，「看起來的確是這樣，他們說飛彈的碎片是當地的炸彈，不是以色列的飛彈型號。」

從對話內容也可以得知，伊斯蘭聖戰是從醫院後方的一塊大墓地發射飛彈，怎知卻因為發射失敗，導致火箭炮落於醫院附近，直接爆炸，進而導致大量死傷。

《天空新聞網》表示，目前尚無法核實這段由以色列當局公布的音檔。

►伊斯蘭聖戰組織「否認炸加薩醫院」！　嗆以色列說謊抹黑
►加薩醫院恐怖血洗　3寶媽目睹「平民屍體交疊」慘劇：就像一堆肉
►空拍畫面曝光！　以色列分析2大疑點「再駁轟炸加薩醫院」

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