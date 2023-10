車子撞民宅！女重傷「全身癱瘓」　靠1年前啟動iPhone這功能救命

▲女子為了閃避袋鼠發生車禍。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

澳洲雪梨30歲女子艾咪(Amy Leigh)開車時,路上突然衝出一隻袋鼠,她為了躲避袋鼠發生嚴重車禍,車子撞進附近一名女住戶院子中,重傷的她沒辦法自行求救,幸好隨身的iPhone 14立即偵測到她發生車禍並幫忙報案,讓醫護人員很快就趕到現場。

居住在雪梨郊區East Kurrajong的女子艾咪,2日開車在路上時突然發生嚴重車禍,她表示,事故發生時她根本來不及思考,為了閃避袋鼠急轉彎,導致整輛車衝出道路護欄,等她注意到時已經無法動彈。

