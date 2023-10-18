車子撞民宅！女重傷「全身癱瘓」　靠1年前啟動iPhone這功能救命

▲女子為了閃避袋鼠發生車禍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨30歲女子艾咪(Amy Leigh)開車時，路上突然衝出一隻袋鼠，她為了躲避袋鼠發生嚴重車禍，車子撞進附近一名女住戶院子中，重傷的她沒辦法自行求救，幸好隨身的iPhone 14立即偵測到她發生車禍並幫忙報案，讓醫護人員很快就趕到現場。

居住在雪梨郊區East Kurrajong的女子艾咪，2日開車在路上時突然發生嚴重車禍，她表示，事故發生時她根本來不及思考，為了閃避袋鼠急轉彎，導致整輛車衝出道路護欄，等她注意到時已經無法動彈。

Sydney woman saved by a little-known feature on her iPhone after a kangaroo caused her to crash into a house https://t.co/eFm4OBiSjq pic.twitter.com/YDcbpZmvJH — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 18, 2023

艾咪表示，「我的車徹底撞毀了，由於沒有立即感覺到疼痛，所以第一時間我沒發現我的背已經骨折，後來才陷入劇痛，我不能動、不能說話，什麼事情都不能做」，此時她聽到去年買的iPhone 14發出警報聲，原來手機已經偵測到車禍並且幫忙報案。

事故發生幾分鐘後，緊急救援服務人員立即趕到現場，其中包含警察與醫護人員，將重傷的艾咪緊急送醫，住院長達一星期以上，才從嚴重的腰椎骨折中逐漸恢復，目前在拐杖幫助下已經能重新走路。

艾咪表示，她原本不記得自己有開啟iPhone的偵測車禍功能，當下聽到手機發出警報聲才想起來，沒想到自己1年前所做的舉動，意外救了自己的命，她鼓勵大家最好記得開啟這個功能，因為一個小動作真的可以拯救性命。