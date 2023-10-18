快訊／拜登抵達以色列！　機場附近道路全數封閉

▲拜登下機後與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）擁抱致意。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《以色列時報》報導，美國總統拜登於當地時間18日上午10時50分左右（台灣時間下午3時50分）飛抵以色列，目前本古里安機場（Ben Gurion Airport）附近道路已全數封閉。

WATCH LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog welcome President of the United States Joe Biden upon his arrival to Israel. https://t.co/S5x2JFtwOr — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 18, 2023

從以色列官方公布的直播影片可以看到，除了以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以外，總統赫佐格（Isaac Herzog）也親自前往迎接。拜登從空軍一號走下來後，還與納坦雅胡相互擁抱致意，拜登還輕拍了兩下納坦雅胡的肩膀。

Netanyahu greets Biden pic.twitter.com/8zBn9qfwVx — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 18, 2023

白宮國家安全會議發言人柯比先前表示，拜登將會和納坦雅胡進行雙邊會晤，接著會與以色列戰時內閣見面。柯比提到，拜登有機會見到一些勇敢應對哈瑪斯襲擊的以色列前線人員，另外也會和親人被押為人質的以色列家庭見面。