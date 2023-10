快訊／拜登抵達以色列！　機場附近道路全數封閉

▲拜登下機後與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)擁抱致意。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

根據《以色列時報》報導,美國總統拜登於當地時間18日上午10時50分左右(台灣時間下午3時50分)飛抵以色列,目前本古里安機場(Ben Gurion Airport)附近道路已全數封閉。

WATCH LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog welcome President of the United States Joe Biden upon his arrival to Israel. https://t.co/S5x2JFtwOr