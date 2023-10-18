日幣貶值吸引外國客爆買！　訪日人數幾乎「回到疫情前」

▲赴日旅遊的外籍遊客數幾乎回到疫情前的標準。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本觀光局公布最新數據，9月到訪日本的外國觀光客為218萬4300人次，幾乎已經回到疫情前的標準，同時也是連續第4個月單月超過200萬人次。其中東南亞與北美的旅客有明顯增長，特別是來自新加坡、印尼、美國以及加拿大的旅客，紛紛創下歷年9月的新高紀錄。

根據《日本新聞網》報導，日本政府觀光局公布9月訪日遊客相關數據，其中訪日外國旅客高達218萬4300人次，是2019年8月的96.1%，也就是說，日本的外籍旅客人數已經幾乎回到疫情前的標準。事實上，如果不計算陸客，訪日旅客數甚至比疫情前還成長了28%。

▲日幣貶值是吸引外國客赴日旅遊的一大誘因。（圖／CFP）

值得注意的是，除了因為後疫情時代的出國需求增加，日幣貶值也是使日本旅遊業迅速升溫的一大誘因。再加上日本對多國開放觀光免簽，也成為國際旅客青睞的旅遊目的地。

這也是日本連續第4個月單月訪日旅客超過200萬人次。數據也指出，東南亞與北美的遊客明顯有增加，特別是新加坡、印尼、美國以及加拿大的旅客，都創下歷年9月的歷史紀錄。

另一方面，中國大陸8月開放赴日團體旅遊，然而8月24日東京電力公司排放福島第一核電廠的核處理水，引發中國當局與民眾的強力反彈，因此再度降低陸客赴日旅遊意願，如今遊客數仍維持在疫情前4成的標準。