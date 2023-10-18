美日韓擬首度聯合空中演習　美B-52轟炸機也參與！傳最快本周舉行

▲消息稱，美日韓三國將首度舉行聯合空中演習。圖為美國遠程戰略轟炸機B-52H與南韓戰機進行聯合編隊飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓政府消息人士透露，美國、日本與南韓將在朝鮮半島舉行聯合空中演習，可能的時間點在周日，軍演地點則正在協調。路透社指出，若消息獲證實，這將是美日韓三國首度舉行聯合空中軍演。

根據路透社報導，南韓東亞日報引述一名政府消息人士稱，美日韓三國可能在22日舉行演習，仍在協調中的演習地點則以南韓或日本的防空識別區最具可能性。韓聯社也指出，演習可能在22日舉行，且將採取美日韓戰機共同護衛美軍B-52戰略轟炸機的編隊飛行方式進行。

南韓國防部一名官員拒絕證實或評論空中演習的細節，但這名官員表示，美日韓正在基於8月份於大衛營（Camp David）峰會上達成的一項深化合作以應北韓威脅的協議，「擴大」三方聯合軍演。

據南韓媒體報導，南韓聯合參謀本部議長金承謙上周在國會表示，三國正在規劃舉行聯合空中演習。路透社指出，可攜帶核彈頭的美國B-52戰略轟炸機目前部署在南韓，並於17日舉辦的首爾航太暨軍工展（ADEX 2023）進行了紀念性飛行，罕見飛越南韓上空。

韓聯社17日引述南韓一名高級官員說法指出，南韓、美國與日本已經完成建構三方溝通熱線，這進一步顯示出三邊安全合作的強化。