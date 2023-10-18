孕婦吃到一半破水！　火鍋店老闆：未來9個月都免錢

▲泰國一名即將臨盆的孕婦吃火鍋中途破水，但她卻要店員不要收拾桌面，或許自己有機會再回來把飯吃完。（翻攝臉書เทย กะ ทะ）



圖文／鏡週刊

這家火鍋到底有多好吃？讓已經破水的孕婦捨不得走！泰國一名即將臨盆的孕婦日前到火鍋店用餐，中途羊水破了，但她告訴店員先不要收拾桌面，若她被醫生「退貨」，她會折返回來繼續用餐。事後該名孕婦順利生產，老闆更帶著火鍋去探望，在網路上引起廣大迴響。

根據泰媒報導，10月16日一名孕婦來到「Toey Ka Tha」火鍋店用餐，但在用餐過程中羊水突然破了，店員嚇傻，上前詢問需不需要叫救護車，沒想到孕婦不是擔心肚子裡的寶寶，而是擔憂眼前食物還沒吃完，並告訴店員，先不要收拾桌面，萬一她到醫院還沒生產的話會再回來把這頓飯吃完。

員工急得向老闆求助，老闆聽聞後表示，先將孕婦安全送往醫院，「之後免費給她吃9個月的火鍋，生小孩比較重要！」幸好，寶寶也順利在醫院出生。

火鍋店老闆今（18日）帶著齊全配備，鍋子、火鍋食材赴醫院探望該名客人，滿足客人當天沒吃完火鍋的願望，事後更送了寶寶一條金飾，感謝顧客對自家火鍋店的喜愛，展現滿滿謝意。

事實上，「Toey Ka Tha」火鍋店老闆在3年前因為喝醉時「綁架」路邊一條流浪狗，強迫浪浪回家「陪睡一晚」，隔天醒來後卻驚問「是誰把狗帶來的！」一系列影片讓他瞬間爆紅，事後他也成功收編浪浪，展開一人一狗彼此相伴的美好生活。

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