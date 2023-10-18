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空拍畫面曝光！　以色列分析2大疑點「再駁轟炸加薩醫院」

▲▼以色列國防軍（IDF）18日公布最新畫面，反駁攻擊加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）。（圖／翻攝X）

▲以色列國防軍公布最新畫面，反駁攻擊加薩醫院。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）18日公布最新畫面，反駁攻擊加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital），因為在比對爆炸前後的空拍照後，發現2處疑點，並宣稱這是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭彈失敗的後果。

以色列國防軍分析情資與原始資料後，在社群媒體X發布這部30秒影片，以醫院停車場的空拍影像為例，做出上述分析。發言人康里克斯（Jonathan Conricus）向CNN解釋，「周圍建築物沒有遭受連帶或重大傷害。沒有彈坑，沒有什麼東西與以色列爆炸襲擊的（其他）地方相似。」

康里克斯直言，這些資訊明確證實「不可能是以色列的炸彈」，而以色列國防軍釋出資訊的速度很緩慢，是因為花費數小時「調查並且釐清狀況」。

不過，伊斯蘭聖戰組織18日也發布書面聲明，否認以色列提出的火箭彈故障說，並稱該組織不會把醫院等公共設施用於軍事目的。他們形容，以色列的指控「錯誤且毫無根據」。

阿里阿拉伯醫院位於加薩走廊北部，爆炸發生時，除了傷患之外，還收容6000名平民。巴勒斯坦衛生部表示，這場攻擊造成500位平民死亡，許多受害者仍受困於瓦礫堆下。隨後，巴勒斯坦、哈瑪斯及阿拉伯各國紛紛把矛頭指向以色列。不過，CNN無法獨立證實，究竟是什麼造成阿里阿拉伯醫院的爆炸。

 
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