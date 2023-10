空拍畫面曝光！　以色列分析2大疑點「再駁轟炸加薩醫院」

▲以色列國防軍公布最新畫面,反駁攻擊加薩醫院。(圖/翻攝X,下同。)



記者吳美依/綜合報導

以色列國防軍(IDF)18日公布最新畫面,反駁攻擊加薩阿里阿拉伯醫院(Al-Ahli al-Arabi Hospital),因為在比對爆炸前後的空拍照後,發現2處疑點,並宣稱這是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)發射火箭彈失敗的後果。

以色列國防軍分析情資與原始資料後,在社群媒體X發布這部30秒影片,以醫院停車場的空拍影像為例,做出上述分析。發言人康里克斯(Jonathan Conricus)向CNN解釋,「周圍建築物沒有遭受連帶或重大傷害。沒有彈坑,沒有什麼東西與以色列爆炸襲擊的(其他)地方相似。」

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf