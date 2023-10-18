空拍畫面曝光！　以色列分析2大疑點「再駁轟炸加薩醫院」

▲以色列國防軍公布最新畫面，反駁攻擊加薩醫院。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）18日公布最新畫面，反駁攻擊加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital），因為在比對爆炸前後的空拍照後，發現2處疑點，並宣稱這是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭彈失敗的後果。

以色列國防軍分析情資與原始資料後，在社群媒體X發布這部30秒影片，以醫院停車場的空拍影像為例，做出上述分析。發言人康里克斯（Jonathan Conricus）向CNN解釋，「周圍建築物沒有遭受連帶或重大傷害。沒有彈坑，沒有什麼東西與以色列爆炸襲擊的（其他）地方相似。」

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

康里克斯直言，這些資訊明確證實「不可能是以色列的炸彈」，而以色列國防軍釋出資訊的速度很緩慢，是因為花費數小時「調查並且釐清狀況」。

不過，伊斯蘭聖戰組織18日也發布書面聲明，否認以色列提出的火箭彈故障說，並稱該組織不會把醫院等公共設施用於軍事目的。他們形容，以色列的指控「錯誤且毫無根據」。

阿里阿拉伯醫院位於加薩走廊北部，爆炸發生時，除了傷患之外，還收容6000名平民。巴勒斯坦衛生部表示，這場攻擊造成500位平民死亡，許多受害者仍受困於瓦礫堆下。隨後，巴勒斯坦、哈瑪斯及阿拉伯各國紛紛把矛頭指向以色列。不過，CNN無法獨立證實，究竟是什麼造成阿里阿拉伯醫院的爆炸。