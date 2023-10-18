機長廣播「有人拉在廁所地板上」　易捷航空深夜停飛

▲乘客得知「有人大便在廁所地板上」而必須取消航班，不敢置信地面面相覷。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

英國廉航易捷航空（EasyJet）發生離譜事件，一架客機原定15日從西班牙特內里費島（Tenerife）飛往倫敦，卻因為有人在廁所地板上大便，需要立即清潔，導致航班被迫在深夜取消，而機長廣播宣布壞消息的影片，也在社群媒體瘋傳。

CNN引述乘客格杜（Aaran Gedhu）說法報導，該航班臨時換成較小型飛機，但無法登機的旅客不願接受換機優惠券，導致數小時的爭執。載客問題解決後，卻又因為超重而須卸除部分行李，耗費不少時間。隨著延誤時間越來越長，擁擠客艙內的氣氛也漸趨緊張，等到機長終於宣布再20分鐘出發，「就在那時，大便事件發生了」。

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor quite literally couldn’t make this shit up #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew — kitty florence lucia (@kittystreekx) October 16, 2023

根據乘客「kitty florence lucia」錄製影片，機長宣布有人在地板上大便，所以飛機必須延誤一晚，「我們現在要讓大家都下飛機、安排飯店，然後會在明天早上飛回去。」只見眾人面面相覷，隨後陸續起身，哀嚎聲此起彼落。

她抱怨，「易捷航空真棒，在完全沒有溝通的情況下把航班延遲3.5小時，然後因為有人在廁所地板上拉屎，而決定完全取消航班。」

易捷航空發言人證實，EZY8054航班起初因為超重誤點，「隨後因為飛機需要額外清潔而延遲一晚」，並且「由於需求量極高，我們不幸地無法在該區域找到飯店房間」，但承諾對自行安排住宿的乘客提供補償金，「我們顧客及機組人員的安全及福祉，是易捷航空的優先要務。儘管這超出了我們的控制，我們仍想要對造成的不便致歉。」

▲英國易捷航空（EasyJet） 。（圖／路透）