機長廣播「有人拉在廁所地板上」　易捷航空深夜停飛

▲乘客得知「有人大便在廁所地板上」而必須取消航班,不敢置信地面面相覷。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

英國廉航易捷航空(EasyJet)發生離譜事件,一架客機原定15日從西班牙特內里費島(Tenerife)飛往倫敦,卻因為有人在廁所地板上大便,需要立即清潔,導致航班被迫在深夜取消,而機長廣播宣布壞消息的影片,也在社群媒體瘋傳。

CNN引述乘客格杜(Aaran Gedhu)說法報導,該航班臨時換成較小型飛機,但無法登機的旅客不願接受換機優惠券,導致數小時的爭執。載客問題解決後,卻又因為超重而須卸除部分行李,耗費不少時間。隨著延誤時間越來越長,擁擠客艙內的氣氛也漸趨緊張,等到機長終於宣布再20分鐘出發,「就在那時,大便事件發生了」。

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor quite literally couldn’t make this shit up #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew