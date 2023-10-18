俄外長今訪北韓　路透：為普丁出訪平壤前做準備

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天將訪問北韓。圖為拉夫羅夫9月出席在印度舉行G20外長會議。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日將抵達北韓（朝鮮）進行為期2天的訪問，預計出席被視為在俄國總統普丁出訪平壤前做好準備的會議。一個月前，北韓最高領導人金正恩4年來首度訪俄，除了討論軍事合作外，也邀請普丁訪問平壤。路透社表示，普丁近來深化與北韓合作。

根據路透社報導，俄羅斯塔斯社稱，拉夫羅夫此行可能會向北韓當局通報，普丁在北京一帶一路峰會期間與中國國家主席習近平會面的結果，並討論長期邀請普丁訪問平壤一事。

美國北韓事務特別代表金星容（Sung Kim）17 日表示，北韓與俄羅斯的關係「令人擔憂」。白宮上周更表示，平壤最近向俄羅斯提供了武器。美國政府與西方研究人員也有更多的報告指出，衛星圖像顯示北韓向俄羅斯運送用於烏克蘭的武器。

塔斯社引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說法，西方相關指控缺乏證據。總部位於英國的皇家國防安全聯合研究所（Royal United Services Institute，RUSI）16日公布數十張高解析度商業衛星影像，宣稱有兩艘與俄羅斯軍方後勤有聯繫的俄國船隻多次前往北韓，自8月以來已運送了數百個貨櫃，而一些相同大小與顏色的貨櫃最近則出現在烏克蘭邊境附近的俄羅斯彈藥庫。